Desviar la atención
JESÚS D. MEZ MADRID
Martes, 21 de octubre 2025, 23:19
En estos últimos tiempos la política española se debate en una pugna entre la suma de casos de corrupción y la estrategia de Moncloa de ... quitar valor al asunto e intentar desviar la atención hacia otros temas, como son Gaza o los problemas en el sistema de salud de Andalucía. Parece muy claro que la realidad es la de un presidente asediado por una serie de procesos judiciales que parece que no afectan a personas que han tenido una estrecha relación de confianza con él, como por ejemplo su mujer, su hermano, un ministro...
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión