Desviar la atención

JESÚS D. MEZ MADRID

Martes, 21 de octubre 2025, 23:19

En estos últimos tiempos la política española se debate en una pugna entre la suma de casos de corrupción y la estrategia de Moncloa de ... quitar valor al asunto e intentar desviar la atención hacia otros temas, como son Gaza o los problemas en el sistema de salud de Andalucía. Parece muy claro que la realidad es la de un presidente asediado por una serie de procesos judiciales que parece que no afectan a personas que han tenido una estrecha relación de confianza con él, como por ejemplo su mujer, su hermano, un ministro...

