La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Orfandad

FRANCISCO RIVERA AMORÓS HERMANO MAYOR DE LA REAL Y ANTIGUA HERMANDAD DE DAMAS Y CABALLEROS DE SANTA MARÍA DEL ARRIXACA

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:35

Cuando ves que el tiempo transcurre lento, pausado, con la cadencia de lo que está por pasar y que el tiempo es inexorable; siempre es ... demasiado pronto. La noticia te atenaza con la suavidad de lo que ha de acontecer y anhelas la esperanza de que cambie y que no sea... Pero a veces el destino, las circunstancias, el devenir del tiempo y la falta de nuevos bríos, de renovadas fuerzas y de oraciones con miradas a los cielos, que no llegan, te hace ser consciente de que algo tuyo se pierde, se va. Desaparece un hermoso tiempo que llega a su fin y en este momento te quedas solo, medio desvalido, con la sensación de orfandad, de despedida, de un adiós y de un epílogo que se escribe entre el dolor y la dulce sensación melancólica de lo vivido durante siglos, años, días y dulces instantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  2. 2 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  3. 3 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  4. 4 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  5. 5

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  6. 6 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  7. 7 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  8. 8 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  9. 9

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  10. 10 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Orfandad