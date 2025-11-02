Carencia y decadencia
DARCY NAYBE MOLINA
Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:35
Carencia es la escasez de algo necesario, mientras que decadencia hace referencia a un proceso de deterioro progresivo en una determinada situación, ya sea física, ... moral social o cultural. En el capítulo moral y social, por el declive y deterioro de la ética y los valores, puedo citar la pérdida de la empatía, la solidaridad, la responsabilidad social. En nombre del individualismo o el consumismo, cabría decir que las carencias materiales alimentan la decadencia social. Hoy afrontamos ambas situaciones.
