El 'Día del Joyo'

CAYETANO PELÁEZ DEL ROSAL

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:18

Después de la sequía del verano, que los olivos aguantaron con estoicismo vegetal, empiezan a abrir sus puertas los molinos de nuestro país.

Hasta hace ... poco, no se cogían las aceitunas antes de La Purísima, ya que era cuando la aceituna presentaba un grado de madurez óptimo para la extracción del aceite. Esto se hacía en los molinos, o almazaras, al modo tradicional, donde los 'cagarraches' bajaban a hombros sacos de 50 kilos de los mulos y las echaban en la tolva que, por una cinta transportadora, las llevaba al empiedro, donde unas piedras cónicas grandes, los rulos, molían las aceitunas. Después, esa masa pasaba a una batidora que acaba de afinarla. Los molineros cargaban en cubetas la masa y la echaban en una vagoneta con un gran eje vertical, entre capacho y capacho y por medio de un gran émbolo, la prensaban sacando el aceite y alpechín, que, por unos canalillos, pasaba a unas alberquillas y se separaba. Lo hacía el maestro del molino, abriendo un grifo que cerraba cuando notaba que el aceite salía ya por abajo, señal de que el alpechín se había ido y solo quedaba aceite. Pero siempre se escapaba algo, que iba al alcantarillado, y era recuperado por personas que desviaban las alcantarillas a unos locales donde separaban aceite y alpechín, personas que hicieron verdaderas fortunas vendiendo ese aceite de mala calidad, pero aprovechable para la industria.

