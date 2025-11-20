No más obstáculos en las zonas peatonales

Leo en LA VERDAD que el Ayuntamiento de Murcia tiene previsto reordenar las terrazas ubicadas en la plaza de las Flores y en algunas otras ... plazas. Según dice la información, ya hay una propuesta de los ingenieros, supongo que del Consistorio, que es la de delimitar los espacios en los que podrán ubicarse las mesas y sillas de cada uno de los establecimientos, colocando en la plaza separaciones ornamentales con maceteros.

No, por favor, revisen esta propuesta y delimiten los espacios señalizándolos en el suelo claramente, pero sin poner más obstáculos para los viandantes, por muy floridos y decorativos que estos sean. Ya son suficiente las mesas y la gente que se queda de pie con sus consumiciones en la mano como para añadir, además, otros obstáculos que dificulten el paso ya arduo, sobre todo durante los fines de semana y las fiestas.

Supongo que con esa propuesta intentan que los establecimientos no sobrepasen el espacio asignado a cada uno, pero, señalizándolo claramente en el suelo, si algún establecimiento sobrepasa sus límites, la policía municipal y los propios ciudadanos que pasemos por allí podremos demandar a los dueños de los locales que se limiten a sus zonas, sin necesidad de que haya más elementos que nos dificulten el paso por esa zona 'peatonal' tan sumamente ocupada.

¿De qué sirve eliminar aparcamientos y convertir en peatonales calles y plazas si después las llenamos de mesas, sillas y maceteros que impiden transitar por ellas?