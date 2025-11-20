Han pasado, también, 50 años

El año 1975 es muy señalado al conmemorarse (por unos) o celebrarse (por otros) la muerte de Franco, el generalísimo que estuvo 'dictando' en España ... durante 40 años. Pero, al margen de esa conmemorada o celebrada efeméride, ocurrieron otras...

La calle Gisbert de Cartagena se abrió a finales del siglo XIX con el objetivo inicial y prioritario de facilitar la salida de tropa y material desde el parque de Artillería para embarcar en el puerto. Gran obra auspiciada por el murciano López Gisbert, a la sazón subsecretario del Ministerio de Gobernación, con la colaboración de Obras del Puerto. Se consiguió así una salida a una ciudad estrictamente amurallada.

Ha sido, y es, una calle emblemática, en la que se construyeron las primeras escuelas públicas de España y, posteriormente, un mercado (casi al aire libre), instalaciones de la Cruz Roja y la Delegación de Tráfico, entre otras...

Tuvo la calle Gisbert un tinte trágico, negro, al ser el espacio desde donde se produjeron numerosos suicidios. ¡Me voy a tirar por la calle Gisbert! Es una expresión que aún se oye cuando alguien está muy enfadado...

También se producían lesiones debido al frecuente desprendimiento de rocas por las empinadas laderas; desprendimientos, lesiones y sustos que persistieron hasta 1975, año en la que el Ayuntamiento de Cartagena la acometió.

Y ahí, en la ladera sur, se prendió una austera placa de hierro con este simple texto: «obra realizada en 1975». En una época en la que muchos políticos espléndidamente remunerados dejan para la eternidad sus nombres, sus cargos y sus protagonismos, produce sorpresa que aquellos verdaderos protagonistas en épocas de austeridad, solo dejaran constancia de la obra y del año.

Pero yo sí recuerdo a los protagonistas.