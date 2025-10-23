Carta a la alcaldesa de Cartagena

Señora alcaldesa, posiblemente ambos coincidimos en algo esencial: Cartagena posee un potencial de riqueza arqueológica que muy pocas ciudades tienen en España. Creo firmemente que ... todos los cartageneros deberíamos contribuir a ponerla en el lugar que merece.

Partamos de un hecho histórico indiscutible, de nuestra ciudad cartaginesa Qart Hadasht (Ciudad Nueva) partió el general Aníbal con su ejército, que incluía 38 elefantes de guerra, en dirección a la conquista de Roma, atravesando los Pirineos y los Alpes. ¿Por qué le recuerdo al general Aníbal? Porque considero que tanto los colegios como las explicaciones de nuestros guías turísticos deberían mencionar más este episodio tan singular y relevante.

Recientemente, un grupo de cartageneros visitamos la ciudad de León, y a todos nos encantó. Desde el primer momento observé una similitud entre ambas ciudades. Cartagena y León tienen aproximadamente la misma antigüedad histórica. León fue fundada como campamento de las legiones romanas VI y VII hacia el año 29 a. C., mientras que Qart Hadasht fue fundada por Asdrúbal en el año 227 a. C.

Somos probablemente la única ciudad de Europa que conserva restos púnicos. Nuestra famosa muralla púnica es testimonio de ello, aunque lamentablemente sigue siendo poco visitada. Sería muy recomendable darle mayor visibilidad y protagonismo, como también mejorar el acristalamiento de años de las termas romanas (sin visibilidad de sus restos), el Barrio del Foro Romano (cerrado)...

Durante nuestra visita a León, fuimos guiados por una excelente profesional llamada Inma. Al segundo día decidí quitarme el pinganillo de la oreja, prefería escucharla directamente, con mayor cercanía. En un momento dado nos mostró en una calle peatonal una huella de sandalia romana en bronce incrustada en el suelo, símbolo del pasado romano de la ciudad. Nos explicó que veríamos muchas más huellas como esa, así como conchas de bronce que marcaban el camino de Santiago.

Nos resultó muy llamativo recorrer las calles peatonales y ver, cada cierta distancia, esas señales, huella de la sandalia romana y conchas jacobeas que recordaban al visitante la historia y la tradición espiritual de la ciudad. En la plaza principal nos sorprendimos ver un león de bronce a tamaño real saliendo de una alcantarilla, punto obligado para la fotografía de todos los turistas.

Cartagena está llena de restos arqueológicos. Creo sinceramente que incorporar referencias similares, como símbolos en bronce integrados en el pavimento de nuestras calles peatonales, podría ayudar y mucho a los visitantes para que comprendan mejor la grandeza histórica de nuestra ciudad. Por ejemplo, poner dichos símbolos en línea todos incrustados en el suelo, en nuestra calle más ancha (al lado de Héroes de Cavite), que representen nuestros buques insignia de nuestra historia: Teatro Romano, anfiteatro, muralla púnica, concha jacobea, incluido el submarino de Peral, edificios modernistas, etc., para que nuestros guías turísticos tengan un punto de partida o de referencia y puedan iniciar sus explicaciones a partir de ellos (los símbolos).

La estatua del Apóstol Santiago (Santa Lucía) sería el kilómetro 0 de una posible ruta jacobea cartagenera. Reivindicamos que Santiago Apóstol habría entrado por nuestro puerto, el más concurrido de todo el Mediterráneo en tiempos de romanos. Existe la nueva ruta francesa hacia Santiago, ¿por qué no impulsar la Ruta Cartago Nova a Santiago? Una forma magnífica de unir historia, patrimonio, turismo y fe, proyectando el nombre de Cartagena más allá de nuestras fronteras.