50 años de democracia

ANTONIO ALAMINOS LÓPEZ

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:44

Se acerca la efeméride de los '50 años de democracia'. Es una oportunidad para celebrar lo que España ha avanzado. Pero también para renovar el ... compromiso con la democracia. Sobre todo en estos momentos de tanto ruido y crispación, habría que renovar el pacto de la Transición con la democracia, porque estamos ante medio siglo muy importante en la historia de nuestro país, en términos de convivencia y de progreso. Por eso, no solo hay que mirar al pasado, sino que hay abrir un diálogo sobre nuestro presente y el futuro democrático, invitando a todos a participar activamente en el fortalecimiento de la democracia y la Constitución. Hay que celebrar los logros y promover el valor de la libertad y la democracia para las nuevas generaciones. Debe haber un compromiso de carácter intergeneracional. Nuestra Constitución, en determinadas ocasiones, se interpreta alejada de sus principios fundacionales; o se instrumentaliza con pretextos ajenos a su espíritu. Se erosiona. Hay que preservar el germen inicial del orden constitucional vigente. Rechazar toda visión parcial y derrotar las parálisis emocionales.

