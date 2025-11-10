Compartir

Se acerca la efeméride de los '50 años de democracia'. Es una oportunidad para celebrar lo que España ha avanzado. Pero también para renovar el ... compromiso con la democracia. Sobre todo en estos momentos de tanto ruido y crispación, habría que renovar el pacto de la Transición con la democracia, porque estamos ante medio siglo muy importante en la historia de nuestro país, en términos de convivencia y de progreso. Por eso, no solo hay que mirar al pasado, sino que hay abrir un diálogo sobre nuestro presente y el futuro democrático, invitando a todos a participar activamente en el fortalecimiento de la democracia y la Constitución. Hay que celebrar los logros y promover el valor de la libertad y la democracia para las nuevas generaciones. Debe haber un compromiso de carácter intergeneracional. Nuestra Constitución, en determinadas ocasiones, se interpreta alejada de sus principios fundacionales; o se instrumentaliza con pretextos ajenos a su espíritu. Se erosiona. Hay que preservar el germen inicial del orden constitucional vigente. Rechazar toda visión parcial y derrotar las parálisis emocionales.

En estos días, el recuerdo de la Transición tiene repercusiones convenientes para quienes la protagonizaron, sobre todo, la ciudadanía, impulsada por Juan Carlos I y Suárez, para llegar a la reforma y el resurgimiento democrático. Entre 1812 y 1978 en España ha habido varias constituciones. Su recuento y recuerdo histórico dan idea de la importancia que la Transición tiene en la historia. Se lo pierden quienes no participan en la celebración de los 50 años de democracia, por todo lo que se ha conseguido. En los centros educativos se debería estudiar a conciencia el siglo XX. Y, sobre todo, el espíritu de la Transición democrática y el papel de los movimientos sociales. Porque, a la vista de los últimos acontecimientos internacionales, como las guerras, la Unión Europea sufre tensiones, y con ello la democracia. Incluir iniciativas como la «Cumbre en Defensa de la Democracia» que, organizada por la ONU, España acogerá en 2026, busca medidas para proteger los procesos electorales, garantizar la transparencia de la publicidad política y fortalecer la ciberseguridad electoral. Así, se pone el acento en la importancia de la participación ciudadana en la custodia de la democracia y la elaboración de políticas de desarrollo social.

