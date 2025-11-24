La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lo que el 25N no puede frenar

ÁNGEL GIL CORZO

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:54

Cada 25 de noviembre, nos vestimos de morado, leemos manifiestos y salimos de marcha. Y cada 26 de noviembre, la violencia contra las mujeres regresa ... como un ruido de fondo que la sociedad decide ignorar. ¡Basta de hipocresía! El 25N no solo es un día para recordar; es el grito desesperado por la vida que nos arrancan cada día.

