La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La jovialidad nos mantiene jóvenes

ALFREDO ALONSO-ALLENDE

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:53

Se dice que aumenta el número de jóvenes desconcertados, sin alicientes, sin ilusiones, prematuramente envejecidos. Sin embargo, existen personas mayores que se mantienen jóvenes a ... pesar de sus años. ¿Por qué son y se mantienen jóvenes? Es obvio que el tiempo pasa para todos y que, por mucho gimnasio que hagamos, los años crecen sin parar. El paso del tiempo y la edad son una cosa y las diversas actitudes con las que vivimos, otra bien distinta. Y cada uno decidimos las actitudes con las que vivimos cada momento y cada circunstancia de nuestra vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  2. 2

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  3. 3

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  4. 4 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  5. 5

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  6. 6 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  7. 7 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  8. 8

    «Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena
  9. 9 Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante
  10. 10

    Munúa pide 1,5 millones al Real Murcia por su despido en 2023

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La jovialidad nos mantiene jóvenes