Se dice que aumenta el número de jóvenes desconcertados, sin alicientes, sin ilusiones, prematuramente envejecidos. Sin embargo, existen personas mayores que se mantienen jóvenes a ... pesar de sus años. ¿Por qué son y se mantienen jóvenes? Es obvio que el tiempo pasa para todos y que, por mucho gimnasio que hagamos, los años crecen sin parar. El paso del tiempo y la edad son una cosa y las diversas actitudes con las que vivimos, otra bien distinta. Y cada uno decidimos las actitudes con las que vivimos cada momento y cada circunstancia de nuestra vida.

Solo la jovialidad nos mantiene jóvenes. Quien tiene actitudes e ilusiones valiosas, sensatamente adaptadas a su edad, vive con jovialidad. Continuamente joven. Pero quien se centra en lo negativo y costoso de la vida, y carece de ilusiones valiosas, se marchita. Y envejece antes de tiempo. La juventud, la actitud jovial, depende de cada uno.

