Pues resulta que tener canas va a ser condición decisiva para que se nos abra la puerta de la sabiduría. Yo hasta ahora lo de ... las canas y el paso del tiempo lo relacionaba con el hermoso y nostálgico tango argentino 'Volver': «Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien». Sí, ese tango que la magnífica Estrella Morente cantaba por bulería pero que antes que ella cantaba con más gracia y salero el gran Chano Lobato.

Siempre se ha dicho que los años dan un sabio reposo, aparte de que la experiencia –dicen– es un grado. Pero ahora resulta que son las canas las que dan patente de corso para aparecer en las televisiones dando gritos con el rostro enrojecido y con pinta de tener la tensión arterial disparada, a pique de que le dé un patatús. Bueno, patente de corso para eso y para amenazar y practicar el juego de las mentiras: vamos a contar mentiras tralará.

Yo siempre había creído que si uno era tonto o mala persona de joven seguía siendo tonto de mayor, es más, con la edad mejoraba sus 'cualidades' y con los años se hacía más tonto y peor persona. Pero ahora resulta que no, ahora todo depende de tener o no tener canas. Yo estoy desolado: soy de familia poco canosa. Mi madre murió con 94 años y pocas canas dispersas en su pelo. Yo mismo tengo ya más canas que tenía ella cuando murió, pero todavía conservo mechones negros en mi escaso pelo. Pero no pierdo la esperanza, tal vez mi pelo entero acabe escarcheándose y alcance al fin la sabiduría, según teoría infalible de la mar salada.

Y bien, sospechar de los contubernios del poder es fácil, damos por sentado que haberlos los hay, pero claro, pensar que el pelo blanco y la nariz roja son las razones que te dan el poder para afinar y señalar al verdadero asesino del mayordomo, o que fue el mayordomo el que asesinó al conde, es mucho pensar sobre la sabiduría de las canas.

Por cierto, con tanto reflexionar sobre el pelo blanco, o sobre los de pelo blanco, se me había olvidado que está visto y listo para sentencia el juicio contra el fiscal general del Estado. Lo siento, no tengo ni idea de qué va a ocurrir, pero ya verán cuando tenga más canas: voy a saber hasta qué número saldrá premiado en el sorteo de la ONCE.