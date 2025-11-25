The Art of Living in Spain lanza en Murcia los primeros 'WOW Longevity Hotel Apartments' de Europa

N.E. Murcia Martes, 25 de noviembre 2025, 21:46 Comenta Compartir

La Región de Murcia suma desde este mes un nuevo proyecto que la sitúa en el mapa internacional del bienestar, la salud preventiva y la inversión inmobiliaria de alto nivel. The Art of Living in Spain, la constructora y promotora murciana, ha anunciado el lanzamiento de los 'WOW Longevity Hotel Apartments', el nuevo desarrollo dentro de Altaona Sports & Wellness Resort, reconocido recientemente en los GRI Global Awards 2025 como Segundo Mejor Proyecto de Hospitalidad del Mundo, y en los European Property Awards 2025 como Mejor Desarrollo de Ocio en España y Mejor Desarrollo Residencial Sostenible en España.

Con este lanzamiento, Murcia se convierte en el primer destino europeo inspirado en las llamadas Blue Zones, lugares del mundo donde sus habitantes destacan por vivir más y mejor. Los 'WOW Longevity Hotel Apartments', desarrollados con especialistas suizos en longevidad, introducen un concepto inexistente hasta ahora en Europa: apartamentos que operan como hotel de lujo, integrados en un ecosistema donde la arquitectura contemporánea, la ciencia suiza y la vida mediterránea se combinan en un modelo pensado tanto para vivir como para invertir.

Rentabilidad

Los apartamentos, completamente equipados y con superficies de entre 60 y 200 m², cuentan con acceso directo a más de 5.000 m² de servicios de spa, bienestar, deporte y gastronomía. En el plano de inversión, el proyecto propone un modelo claro y estable: rentabilidad neta del 8%, y un 2% de interés de la inversión realizada durante la construcción, asegurando previsibilidad y comodidad para el inversor.

El 28 de noviembre y por lanzamiento las primeras 50 prerreservas estarán disponibles a un precio especial, en esta fase inicial, con las condiciones más ventajosas del proyecto.

Propuesta única

Este enfoque integral convierte a 'WOW Longevity Hotel Apartments' en un enclave único para quienes buscan unir vivienda, estilo de vida y rentabilidad en un mismo activo. La combinación de naturaleza, arquitectura contemporánea, servicios premium y gestión hotelera posiciona a Murcia como uno de los destinos emergentes más sólidos del Mediterráneo para la inversión residencial orientada al bienestar.

La ubicación de WOW Longevity Hotel Apartaments en Altaona Sports and Wellness Resort, refuerza aún más su atractivo. A solo 15 minutos del centro de Murcia y del aeropuerto internacional de Corvera, siendo este el resort más cercano al centro de la ciudad, el complejo combina naturaleza, golf, espacios abiertos, servicios deportivos y conexión directa con distintas capitales europeas, consolidándose como uno de los enclaves con mayor proyección del Mediterráneo.

El 27 de noviembre, un día antes de abrir el periodo oficial de pre-reservas, Ted Oorbals, CEO de 'The Art of Living in Spain', presentará el proyecto en un live podcast en el que detallará su arquitectura, su enfoque de longevidad y su modelo de inversión. Solo 50 unidades estarán disponibles en esta fase inicial, con las condiciones más ventajosas del proyecto.

