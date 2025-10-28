El sector de las telecomunicaciones muestra su fortaleza en su gran noche

Benito Úbeda, Unicef, Kerberos, SAES y E-Lighthouse son los galardonados en la XXIV Noche de las Telecomunicaciones que organiza anualmente Aiterm y Coiterm

Nueva edición de La Noche de las Telecomunicaciones, la vigesimocuarta y, de nuevo, magnífica respuesta por parte del sector, que respaldó un año más el evento organizado por el Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia, uno de los más importantes de cuantos se celebran a nivel nacional.

La gala, celebrada en la Finca Buenavista, fue inaugurada por el decano del Colegio Oficial y presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia, Salvador Gómez, quien vivía por primera vez esta Noche de los Telecos como máximo responsable de Aiterm y Coiterm. En su intervención, destacó la importante labor que realizan los colegiados y la aportación del sector en el tejido productivo regional y nacional, así como los avances logrados en los últimos años ante el firme compromiso de afrontar los continuos desafíos a los que se enfrenta la profesión.

La gala se abrió con la entrega del premio 'Innovación en la industria de las Telecomunicaciones', que recibió Ingeniería Kerberos por sus aportaciones en la investigación, ciencia y la innovación y por sus proyectos de alto impacto en el sector aeroespacial y defensa. Recogió el galardón Emilio Lozano, director general de la compañía, de manos de Ignacio Martes, director para Administraciones Públicas en Levante en Minsait.

A renglón seguido se entregó el premio 'Conectividad Estratégica Regional' a E-lighthouse Network Solutions, por el desarrollo de herramientas avanzadas para la planificación y optimización de redes de Telecomunicaciones. Recogió el galardón Pablo Pavón, director general de Hidrógeno de E-Lighthouse Network Solutions de manos de David Pérez, director territorial de Vodafone en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

La gala siguió con el premio a la 'Transformación Digital para Sectores Sociales o Desfavorecidos', que recibió en este caso Unicef España por fomentar la promoción y desarrollo de tecnologías avanzadas para impulsar y proteger los derechos de la infancia. Carolina Olivares, presidenta de Unicef en la unidad territorial de Murcia, recogió el premio de manos de Armando López, manager territorial de Relaciones Institucionales de MasOrange.

Por último, SAES obtuvo el premio 'Liderazgo Tecnológico en Proyectos de Defensa' por su desarrollo innovador en proyectos tecnológicos de gran impacto para la defensa nacional. José Javier Mármol, presidente de la compañía, recogió el reconocimiento de manos de Jordi Giné, director de Grandes Empresas y Administraciones Públicas de Telefónica en Territorio Este. A continuación tomó la palabra el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, que tras reconocer públicamente la labor de los premiados, hizo un sincero alegato por el sector y su aportación al crecimiento de la Región.

Tras la cena de rigor, brindada por el dos estrellas Michelin Pablo González, llegó el momento más esperado de la noche: la entrega del premio Teleco del Año para Benito Úbeda Miñarro, doctor en informática ('cum laude') en Inteligencia Artificial y Electrónica dentro del Programa de Tecnologías Avanzadas de la Información: Gestión del Conocimiento y Aplicaciones Inteligentes.

Natural de Lorca, Úbeda se graduó en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, donde ejerció como profesor durante 10 años. Más tarde, se unió a la Universidad de Murcia (UMU). Actualmente ejerce de vicedecano de Estudios de la Facultad de Informática y coordinador de las prácticas en empresas y es socio fundador de OdínS, 'spin-off' de la UMU.

La decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Marta Balenziaga, fue la encargada de entregar el merecido reconocimiento a Benito Úbeda.

Además y como sorpresa de la noche, Juan Luis Pedreño, anterior decano del Coiterm, recibió la insignia de oro por sus 16 años como máximo responsable del Coiterm y de Aiterm.

