Jumilla acoge una nueva edición de la Feria Agrícola con más de 30 expositores y un amplio programa de actividades

NE. Jumilla Martes, 11 de noviembre 2025, 22:44 Comenta Compartir

Del 14 al 16 de noviembre, el paseo Poeta Lorenzo Guardiola volverá a convertirse en punto de encuentro esencial para agricultores, profesionales del sector y ciudadanía con la Feria Agrícola de Jumilla 2025. Más de 30 expositores ya han confirmado su presencia en esta edición que espera consolidarse, un año más, como referente regional.

El evento, organizado por la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Jumilla, incluye un programa que arranca el viernes 14 con una jornada técnica en el Centro Sociocultural Roque Baños, donde los principales expositores presentarán sus últimas novedades al sector.

El sábado, la feria abrirá sus puertas a las 10.00 horas y será inaugurada oficialmente por autoridades locales y regionales. Durante este acto se hará entrega del Premio Feria Agrícola 2025 a la empresa Finca Toli, pionera en la introducción de cultivos como las cerezas en Jumilla y referente en innovación agrícola. También se reconocerá el mejor stand de la muestra.

A lo largo del fin de semana se sucederán demostraciones, degustaciones, actividades divulgativas y el tradicional Concurso de Habilidad con Tractor y Remolque, que se celebrará el domingo por la mañana con premios en metálico y distinciones para los participantes locales. Para el desarrollo de este concurso, se cuenta con la colaboración de COAG-IR y el patrocinio de Agrobank (CaixaBank). Este año además se refuerza la visibilidad de productos locales con degustaciones y acciones promocionales a lo largo de todo el fin de semana.

El concejal de Agricultura, Antonio Pérez, muestra su satisfacción por la acogida del sector: «Esta feria es un escaparate para la innovación y una forma de reconocer el esfuerzo de quienes trabajan día a día por mantener viva nuestra agricultura».