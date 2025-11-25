José María Rubio asume la dirección de la oficina de Grant Thornton en Murcia

NE. Murcia Martes, 25 de noviembre 2025, 21:54 Comenta Compartir

Grant Thornton ha nombrado a José María Rubio, socio del área Fiscal, nuevo director de su oficina en Murcia. Esta sede, plenamente consolidada dentro de la red nacional de la firma, mantiene una posición de referencia en el asesoramiento multidisciplinar a empresas de la región y del conjunto del arco mediterráneo.

Rubio asume la dirección en sustitución de Arturo López, quien ha liderado la oficina en los últimos años con una destacada labor de impulso y posicionamiento en el mercado local. Este relevo representa una transición natural dentro de la estructura de Grant Thornton, que apuesta por el liderazgo interno y el compromiso continuado con el cliente.

José María Rubio forma parte del equipo de Grant Thornton desde 2001 y fue nombrado socio de Fiscal en 2021. A lo largo de estos más de 20 años, ha desarrollado una sólida trayectoria como asesor de referencia en la Región de Murcia, con un amplio conocimiento del entorno empresarial local y una visión estratégica que combina la cercanía con el cliente y el enfoque internacional.

