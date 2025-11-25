Carlos Baute puso la magia en la gran fiesta de la solidaridad

EFQ Murcia Martes, 25 de noviembre 2025, 21:52 Comenta Compartir

La música de Carlos Baute sirvió de broche excepcional a la Gala Imparables 2025 de The New Salud 21, en la que el viernes noche se rindió un merecido homenaje, en la Finca Buenavista de Murcia, a seis personas e instituciones de la Región que desde hace años desarrollan una impagable labor solidaria. La actuación del cantante venezolano, un pase privado del que pudieron disfrutar en exclusiva los asistentes a este evento benéfico, puso la magia en una noche de celebraciones y gran emotividad que vino a confirmar a la Gala Imparables como el gran evento regional de la solidaridad.

Tras el cóctel de bienvenida con el que fueron recibidos los invitados y las autoridades se dio paso al acto de entrega de premios, magistralmente conducido por la cantante Ruth Lorenzo y el actor Carlos Santos. Este momento sirvió para reconocer la extraordinaria labor humanitaria y el ejemplo que suponen para toda la sociedad el tenista en silla de ruedas Enrique Siscar Meseguer (Premio a la Superación en el Deporte), la doctora María Trinidad Herrero Ezcurra (Premio a la Investigación y la Divulgación), las Hermanas Misioneras de la Caridad (Premio a la Labor Humanitaria), José Ruiz Melenchón (Premio a la Solidaridad), la Sala Familiar Ronald McDonald-Virgen de la Arrixaca (Premio al Compromiso/Bienestar de Niños Enfermos) y el doctor Antonio López Bermejo, presidente de la Fundación para la Lucha contra la Leucemia (Premio Honorífico).

Fueron los propios galardonados, que recibieron una escultura del artista Álvaro Peña, quienes se encargaron de decidir y de anunciar el destino final de todo el dinero recaudado con la gala, que será repartido entre una decena de organizaciones benéficas de toda la Región.

La cena de gala se convirtió en otro de los momentos cumbre de la noche gracias al fantástico menú preparado por Pablo González-Conejero, chef poseedor de dos Estrellas Michelín y de tres Soles Repsol.

La música en directo del grupo granadino Leben puso fin a la celebración, que se prolongó hasta altas horas de la madrugada y en la que los más resistentes acabaron disfrutando incluso de unas raciones de chocolate con churros.

