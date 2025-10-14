La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. EP

Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»

«La única pinza que existe es la que hace el PP con el PSOE», afirma la portavoz del partido de Abascal en el Congreso, Pepa Millán

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:27

Comenta

Las acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos de la derecha continúan subiendo de todo. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha ... exigido al PP que deje de «colaborar con el enemigo». «Nosotros tenemos claro quién es el enemigo y también tenemos claro quién colabora con el enemigo», ha asegurado este martes Millán en la Cámara baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  3. 3 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  4. 4 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  5. 5 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  6. 6 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  7. 7 La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia
  8. 8

    Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios
  9. 9 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  10. 10 Decathlon abre proceso de selección para su nueva tienda en el centro de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»

Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»