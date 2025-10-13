Feijóo denuncia una «pinza» entre Sánchez y Abascal y espera convencer a votantes de Vox de que solo con PP habrá cambio Los de Abascal, asegura el líder 'popular', tiene una «estrategia política» basada en «atacar al PP» y de «forma directa o indirecta coincide» con la de Pedro Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este lunes una «pinza» entre el PSOE y la formación que dirige Santiago Abascal y ha dicho que confía en convencer a votantes de Vox de que solo con el PP habrá «cambio» en España. Además, ha reclamado a Vox que «no mienta» al afirmar que el PP tiene pactos con el Partido Socialista cuando su «objetivo es que Pedro Sánchez se vaya».

«Los votantes de Vox vamos a intentar conseguir que se den cuenta de que si votan al Partido Popular hay cambio seguro. Y si no, entramos en la incertidumbre», ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Antena 3' al ser preguntado por la subida de Vox en las encuestas.

Feijóo considera que a Vox «se le está yendo la pinza con el PSOE», ya que, a su entender, el partido de Abascal tiene una «estrategia política» basada en «atacar al PP» y de «forma directa o indirecta coincide» con la de Pedro Sánchez.

Además, ha recordado que Vox decidió hace un año marcharse de los gobiernos y ha dicho que es «curioso que un partido pida el voto para gobernar cuando se va de los gobiernos y no quiere gobernar en ningún sitio». «Yo creo que a Vox le sobran protestas y le faltan propuestas», ha enfatizado.

«Lo único que le pido a Vox es que no mienta»

Tras asegurar que «la pinza del Partido Socialista y de Vox ya empieza a ser conocida por todos los ciudadanos», Feijóo ha echado en cara al partido de Abascal que diga que el PP tiene «acuerdos» con el PSOE y ha dicho que «lo único» que le pide a Vox es que «no mienta».

«Yo lo único que le pido a Vox es que no diga que yo tengo acuerdos con el Partido Socialista, o que yo pretendo hacer la política del Partido Socialista», ha afirmado, para añadir que él tiene «un proyecto político que consiste en que Sánchez se vaya» del Palacio de la Moncloa.

El líder del PP considera que esto «va de continuidad o de cambio». Esto va de pasar página o de proseguir el sinsentido de la política«, ha manifestado, para insistir en que el PP quiere gobernar en solitario como dijo en el congreso que celebró su partido en julio en Madrid.