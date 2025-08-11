La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Llegada de un cayuco a Lanzarote. EFE

Los traslados desde Canarias empiezan este lunes con diez menores

El Ejecutivo se ha comprometido con el archipiélago a que haya dos viajes por semana con 15 o 20 refugiados

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:13

El Gobierno central tiene previsto iniciar hoy el traslado de menores inmigrantes solicitantes de asilo desde Canarias hasta la península. La primera derivación será de ... solo diez adolescentes, dos más de los previstos en un primer momento, aunque el Ejecutivo se ha comprometido con el archipiélago a que haya dos viajes por semana con 15 o 20 refugiados.

