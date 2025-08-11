La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos inmigrantes pasean por la localidad murciana de Jumilla. EFE

El auge del racismo lleva a los partidos a marcar su estrategia sobre inmigración

El PP endurece su discurso y Vox aboga por deportaciones, igual que Aliança Catalana, mientras el PSOE y Sumar apoyan regularizaciones masivas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:11

La inmigración, el fenómeno global más importante del siglo XXI, ha agitado el tablero social y político español. Estallidos racistas como el de Torre Pacheco ... o el veto a las celebraciones musulmanas en Jumilla muestran una realidad cada vez más compleja que además avanza a velocidad de vértigo. Nada es igual que hace 25 años: siete millones de extranjeros viven en España, lo que representa casi el 15% de la población total, y su presencia ha supuesto un cambio radical en la economía, el trabajo, la educación y la sanidad. Según los datos del Gobierno, el número de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social era, a finales de 2024, de 3,07 millones, el 14,1% del total de los afiliados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  2. 2 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  3. 3 Diego Rodríguez Arcas: «El riesgo de tsunamis en la costa de la Región de Murcia es bajo, pero conviene estar preparados»
  4. 4

    Jumilla, el pueblo que no quería la polémica
  5. 5

    «Hay que preocuparse más por cómo viven y no por dónde rezan»
  6. 6 Un accidente en un cruce de calles en Puerto de Mazarrón deja cuatro heridos
  7. 7

    Noelia Arroyo: «Estamos preparando la apertura progresiva del Anfiteatro Romano»
  8. 8

    Uno de cada tres funcionarios de la Administración regional se jubilará antes de diez años
  9. 9 Cuidado con el queso si tomas estos medicamentos tan comunes: «Puede ser muy peligroso»
  10. 10 Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El auge del racismo lleva a los partidos a marcar su estrategia sobre inmigración

El auge del racismo lleva a los partidos a marcar su estrategia sobre inmigración