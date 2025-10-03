Los tejemanejes económicos de Koldo y Ábalos: «chistorras», «soles», «lechugas» y «folios»

Todo misterio. A Koldo García no parecía gustarle nada referirse por su nombre y por su valor a la ingente cantidad de billetes que pasaban ... por sus manos (muchos de ellos de origen desconocido) por lo que prefería usar palabras en clave cuando hablaba del efectivo con José Luis Ábalos o su exmujer, Patricia Uriz,

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe destaca Koldo y Uriz «verbalizan» que parte del dinero que gestionan, en efectivo o a través de sus cuentas, no es suyo», existiendo «indicios» a partir de conversaciones entre ellos que «evidencian que el dinero pertenecería a Ábalos«.

Según los investigadores, la pareja utilizaba un «lenguaje convenido para referirse a billetes de alto valor», denominando «chistorras» a los billetes de 500 euros, «soles» a los de 200 euros y «lechugas» a los de 100 euros. «La mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo», sostiene la UCO.

Los investigadores de la Guardia Civil inciden también en el hecho de que los audios incautados al exasesor durante el registro en febrero de 2024 en su casa de Alicante también ha revelado que el propio exministro igualmente usaba un lenguaje pactado con Koldo para solicitarle dinero en efectivo, «cuando le reclama folios o cajas de folios».