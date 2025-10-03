La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán. Efe

El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI

El juez del alto tribunal le mantiene en la cárcel y recrimina al exdirigente socialista que intente involucrar como sea a los servicios secretos

M. S. P. / A. A.

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:26

Comenta

El Tribuna Supremo no da la más mínima credibilidad al intento de Santos Cerdán de involucrar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un complot ... contra su persona para derribar su carrera política, primero, y encarcelarlo después. El juez Leopoldo Puente ha rechazado el último recurso presentado por la defensa del exdirigente socialista y ha ratificado su permanencia en prisión al considerar que prevalece el riesgo de que Cerdán pudiera alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve a encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  3. 3 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  4. 4

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  5. 5 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  6. 6 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  7. 7 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  8. 8 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  9. 9 Astrade se convierte en Talentismo para dejar atrás el concepto TEA
  10. 10

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI

El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI