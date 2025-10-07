La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La líder de Podemos, Ione Belarra, interviene en el debate sobre el embargo a Israel en el Congreso. EFE

Los socios de Sánchez presionan a Podemos por el embargo: «O la humanidad o los genocidas»

El Congreso retrasa a este miércoles la votación de la medida contra Israel para evitar que coincida con el segundo aniversario de los atentados de Hamás

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 20:14

Comenta

El futuro del embargo de armas a Israel continua un día más envuelto en la incertidumbre total. Mientras todas las miradas se posan en ... Podemos, que no desvela el sentido del voto clave de sus cuatro diputados –una abstención facilitaría su tramitación–, el Congreso, a petición de Junts, pospuso a este miércoles la votación de la iniciativa para que esta no coincidiera con el segundo aniversario de los atentados de Hamás que causaron 1.195 muertos el 7 de octubre de 2023, iniciando un conflicto catalogado ahora por la ONU como «genocidio» por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu. La embajada hebrea en Madrid había tachado la elección de la fecha –que depende de la Junta de Portavoces– de «inhumana y aberrante». Moncloa se defendió alegando que «no hubo maldad» y lo achacó a un descuido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  5. 5

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  6. 6 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  7. 7

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  8. 8 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  9. 9 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud
  10. 10 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los socios de Sánchez presionan a Podemos por el embargo: «O la humanidad o los genocidas»

Los socios de Sánchez presionan a Podemos por el embargo: «O la humanidad o los genocidas»