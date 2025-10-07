La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francina Armengol, con la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, y el vicepresidente Gómez de Celis. EP

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas para no agraviar a Israel en el 7-O

La Embajada israelí tachó de «inhumano y aberrante» que el Gobierno eligiera esta fecha

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:26

Comenta

El Congreso de los Diputados ha aplazado a mañana miércoles la votación sobre el embargo de armas a Israel. La Junta de Portavoces ha tomado ... la decisión de retrasar a mañana miércoles la votación, prevista en un principio para el Pleno de esta tarde, para evitar que coincida con el segundo aniversario de los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Reporta un error en esta noticia

