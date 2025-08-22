La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI anunció su voluntar de visitar las zonas afectadas durante su visita al cuartel de la UME. E. P.

Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios

Don Felipe y doña Letizia quieren conocer de primera mano, como ya hicieron con la dana, las necesidades de los afectados y agradecer su trabajo a los equipos de extinción

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:22

Los Reyes visitarán la próxima semana las zonas afectadas por los graves incendios que este verano han destruido ya más de 340.000 hectáreas y ... han obligado a desalojar a decenas de miles de personas. Felipe VI ya avanzó su voluntad el pasado domingo, cuando interrumpió sus vacaciones y regresó desde Grecia a Madrid para visitar el cuartel de la UME en Torrejón de Ardoz. Allí dijo que su deseo era acudir sobre el terreno a las zonas afectadas cuando la evolución de la situación y las circunstancias lo aconsejaran.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite Antonio Merino como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra
  2. 2 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  3. 3 Nuevo intento de veto de Vox a un rezo islámico en Las Torres de Cotillas
  4. 4

    El Tribunal de Cuentas apunta otra vez al agujero «financieramente insostenible» del SMS
  5. 5 La Academia General del Aire espera a la Princesa Leonor en un curso con más alumnos y aviones
  6. 6

    Un estudio de la UPCT considera viable que La Manga tenga un ayuntamiento propio
  7. 7 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  8. 8 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  9. 9 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  10. 10

    Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios

Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios