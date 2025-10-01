La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ana Redondo, ministra de Igualdad, en el Senado. EFE

El PP acusa a Ia ministra de Igualdad de ocultar los fallos en las pulseras antimaltrato

Ana Redondo defiende que pese a las lagunas detectadas el sistema de protección funciona y es referente internacional

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:40

La ministra de Igualdad comparece hoy en el Senado obligada por la mayoría del PP en la Cámara para dar cuenta de los fallos revelados ... por la Fiscalía General del Estado en las pulseras antimaltrato.

