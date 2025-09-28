La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ana Redondo recoge la cartera Igualdad de manos de Irene Montero, en la tensa toma de posesión de la primera en noviembre de 2023. EFE

El «feminismo» de Sánchez tropieza con Igualdad

Los fallos en las pulseras antimaltrato sitúan en el disparadero a la ministra Redondo, que tenía el encargo de rebajar «el ruido» tras la sangría del 'solo sí es sí' bajo el mandato de su antecesora Montero

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:46

El 31 de mayo de 2018 Pedro Sánchez subió a la tribuna de oradores del Congreso, de la que saldría entronizado presidente tras su fulgurante ... moción de censura, para defender un programa de Gobierno que se hacía eco de un 8 de marzo histórico para las mujeres españolas bajo el aliento de la huelga convocada por el feminismo en todo el mundo. Sánchez se lo espetó a Mariano Rajoy, antes de comprometer, entre otras medidas por la igualdad, un futuro Ejecutivo paritario y el cumplimiento íntegro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. «Sin excepción», proclamó el entonces aún jefe de la oposición.

