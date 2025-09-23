La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, reunido este martes con las consejeras de Igualdad de las comunidades del PP. EFE

El PP pide a los socios que apoyen la reprobación de la ministra de Igualdad

Feijóo incrementa la presión contra la ministra y critica que el presidente del Gobierno la mantenga «como si nada hubiera ocurrido»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:33

La ofensiva parlamentaria del PP contra la ministra de Igualdad tomará forma este miércoles con la petición de reprobación de Ana Redondo. Los populares quieren ... que los socios del Gobierno se retraten en un asunto tan sensible como la seguridad de las víctimas de la violencia de género.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2

    Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor
  3. 3 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  4. 4 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  5. 5

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  6. 6 Dos detenidos por realizar doce disparos contra tres personas en Cartagena
  7. 7

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  8. 8 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  9. 9 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  10. 10 Regresa el Oktoberfest a Murcia: ubicación de la fiesta de la cerveza más famosa de Alemania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP pide a los socios que apoyen la reprobación de la ministra de Igualdad

El PP pide a los socios que apoyen la reprobación de la ministra de Igualdad