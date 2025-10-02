La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Sánchez y Begoña Gómez Efe

Peinado afirma que «sin el vínculo con el presidente» Begoña Gómez «difícilmente» habría cometido los delitos

El instructor cree «fundamental» el parentesco entre la imputada y Sánchez en las supuestas irregularidades que se investigan

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:45

El juez Juan Carlos Peinado apunta ya directamente contra Pedro Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa. «Sin ese vínculo con ... el actual presidente del Gobierno, difícilmente ella (Begoña Gómez, y los otros investigados (la asistente de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés) pudieron poner en práctica las conductas» supuestamente delictivas bajo investigación, afirma el instructor.

