Peinado afirma que «sin el vínculo con el presidente» Begoña Gómez «difícilmente» habría cometido los delitos
El instructor cree «fundamental» el parentesco entre la imputada y Sánchez en las supuestas irregularidades que se investigan
Jueves, 2 de octubre 2025, 20:45
El juez Juan Carlos Peinado apunta ya directamente contra Pedro Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa. «Sin ese vínculo con ... el actual presidente del Gobierno, difícilmente ella (Begoña Gómez, y los otros investigados (la asistente de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés) pudieron poner en práctica las conductas» supuestamente delictivas bajo investigación, afirma el instructor.
El juez Juan Carlos Peinado, en un segundo auto dictado este jueves tras proponer juzgar a Gómez y a otros los dos encausados por cuatros delitos, precisa que considera que la «relación de parentesco» entre ambos «es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias y, como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos».
