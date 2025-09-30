La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez durante la cena oficial a los participantes en la IV Conferencia Internacional para el Desarrollo de Sevilla. EFE

La Fiscalía reajusta su alegato a favor de Begoña Gómez: sí que hubo 'mails' pero no «perjuicio»

El acusador público que apuntaba a «colaboraciones puntuales» ha acabado reconociendo, tras analizar los 121 correos de la Complutense, tres años de «actividad adicional» de la asesora de Moncloa

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:22

La Fiscalía Provincial de Madrid ha reajustado en los últimos días contra el reloj su relato exculpatorio a favor de Begoña Gómez ante las acusaciones ... del juez Juan Carlos Peinado de malversación con las que pretende llevar a la mujer de Pedro Sánchez al banquillo ante un jurado popular. La sorpresiva irrupción de los 121 'mails' aportados la pasada semana a la causa por el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, en los que se certifica -según la Guardia Civil- que la asistente de Moncloa Cristina Álvarez gestionó durante tres años de forma ininterrumpida la cátedra extraordinaria de Gómez -desde asuntos de trámite a la relación clave con una quincena de patrocinadores- ha obligado a un reposicionamiento exprés del Ministerio Público en el nuevo tablero de este mediático caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  3. 3 Reabre al tráfico la autovía de La Manga tras ser cortada por las fuertes lluvias
  4. 4 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  5. 5 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  6. 6 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  7. 7 Reabre al tráfico la autovía de La Manga tras ser cortada por las fuertes lluvias
  8. 8

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  9. 9

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  10. 10

    El marino Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fiscalía reajusta su alegato a favor de Begoña Gómez: sí que hubo 'mails' pero no «perjuicio»

La Fiscalía reajusta su alegato a favor de Begoña Gómez: sí que hubo &#039;mails&#039; pero no «perjuicio»