Junts fija el 21 de diciembre como fecha límite para romper con Sánchez

Junts per Catalunya mantiene la amenaza de ruptura con el Gobierno y con los socialistas. El secretario general postconvergente, Jordi Turull, ha reiterado este viernes ... que la formación nacionalista adoptará en las próximas semanas una decisión sobre su relación con Pedro Sánchez. Ya hace un año que Junts considera que los socialistas están en prórroga y anuncia que en otoño pasarán cosas. Esta provisionalidad tiene fecha limite: 21 de diciembre. Turull ha asegurado este viernes en RTVE que para ese día, Junts ya habrá decidido si da por acabada su relación con Sánchez. Los junteros podrían, por tanto, no esperar si quiera al regreso de Puigdemont para tomar una decisión. El secretario general habla de dar por concluido el acuerdo de Bruselas, por el que Junts apoyó la investidura de Sánchez. El pacto constituyó la mesa de Suiza, para negociar los «déficits y limitaciones del autogobierno» y el «reconocimiento nacional de Cataluña». «La estabilidad de la legislatura», decía el documento, quedará «sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos».

Turull ha reiterado, que el estado de salud de las relaciones con los socialistas «lleva mucho tiempo sin ser bueno». Hace meses se especula con una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont podría desencallar la situación. El líder de Junts, en cambio, ha alertado de que ya es «tarde» para que se produzca ese encuentro. Semanas atrás, Illa y Puigdemont se reunieron en Bruselas. «El PSOE siempre tiene excusas para todo», según Turull.

Los junteros dan a entender que abogan por la ruptura, pero no aclaran qué implicará: si solo tumbar los Presupuestos, no votar nada en el Congreso o apoyar una moción de censura contra Sánchez. Hasta ahora descartaban esta posibilidad, pero en los últimos días en Junts no cierran la puerta a esta opción. «El PP ya se aclarará algún día», según ha asegurado Turull, que ha señalado que «con este PP no se puede ir ni a la esquina». «Sólo pactamos con lo que creemos que es bueno para Cataluña», ha afirmado.

Junts está endureciendo su discurso en competencia con Aliança Catalana. Jordi Turull ha reivindicado las competencias en inmigración «para salvar a la nación» y «la identidad» catalana. Los postconvergentes hablan de «colapso» de muchos servicios públicos y vuelven a enarbolar la bandera del expolio fiscal y del 'España nos roba'. «En Cataluña, a mucha gente no se le pueden dar ayudas y con el dinero de los catalanes los andaluces pueden desgravar el gimnasio y los animales de compañía. La gente está harta», según Turull.

Junts ha vuelto a acusar a Podemos de «catalanofobia» por votar en contra de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña. De momento, no se pronuncia sobre el decreto del Gobierno de embargo de armas a Israel. «Lo miraremos con mucha atención. Esto es una tragedia por ambos lados. Lo que no haré es blanquear a Hamás», ha rematado.