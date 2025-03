Feijóo reta a Sánchez a presentar unos presupuestos con el gasto en Defensa o convocar ya elecciones

Alberto Núñez Feijóo retó este miércoles al presidente del Gobierno a presentar en el Congreso unos Presupuestos Generales del Estado que incluyan el gasto militar ... o, de lo contrario, pulsar el botón rojo y convocar elecciones. «Va a tener que elegir. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas», afirmó el líder de la oposición, que alejó su respaldo al incremento presupuestario en Defensa porque «yo no estoy a sus órdenes sino al servicio de mi país». «Si pretende que el PP sea su socio auxiliar, olvídese», le espetó a Pedro Sánchez desde la tribuna.

El jefe de la oposición defendió la necesidad de un pacto de Estado en Defensa pero dejó claro que con el Gobierno y el presidente actual es imposible. No se puede, recalcó, firmar ese pacto con «partidos que piden salir de la OTAN» ni tampoco con quien «trocea la seguridad» ni «entrega las fronteras». «El escollo es usted. No tiene Presupuestos, ni mayoría. No tiene nada».

Feijóo ha acusado al secretario general socialista de «tomar por idiotas» a los ciudadanos al no hablarles claro sobre la situación actual. «Conviene explicar por qué Europa tiene que aumentar el gasto militar, sin eufemismos. Porque está amenazada», ha dicho. «El rearme no es una apuesta belicista. Se trata de defender nuestros valores, nuestras democracias».

El jefe de la oposición también se ha referido a la postura de los socios de Sánchez en este asunto. «¿Cómo vamos a pedir una respuesta conjunta de Europa si el propio Gobierno no está unido. Cómo vamos a respetar a la OTAN si parte del Gobierno quiere salir de la OTAN?», ha asegurado. «Ni su comparecencia, ni su trayectoria, señor Sánchez, permiten ser optimistas. ¿Cómo va a dar lecciones de seguridad quien cede las fronteras a los que no creen en la nación?», ha preguntado en referencia al traslado de las competencias migratorias a Cataluña -pacto que el Ejecutivo alcanzó con Junts-.