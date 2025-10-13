El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos

El PSOE ganaría las elecciones generales con el 34,8% del voto según el barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre y publicado este ... lunes. Los socialistas, según el centro demóscopico que dirige Félix Tezanos, obtendrían 2,1 puntos más que en el estudio pasado y con ampliarían la ventaja sobre el PP hasta los 15 puntos. Los de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, cosecharían el peor resultado de la legislatura obteniendo un 19,8% del apoyo del electorado, casi cuatro puntos menos que en septiembre, y le situaría apenas dos puntos por delante de Vox, que sube hasta el 17,7%:

Estas últimas semanas, el líder de la formación de dercha radical, Santiago Abascal, ha intentado marcar perfil propio para diferenciarse de PP y PSOE. Este domingo, de hecho, dió un plantón al Rey y no asistió a la tribuna de autoridades durante el desfile militar del 12-O, tampoco acudió a la recepción oficial celebrada posteriormente en el Palacio Real, lo que fue duramente criticado por Feijóo y otros dirigentes populares.

Otra de las pugnas que deja el barómetro es la que mantienen Sumar y Podemos desde que los morados abandonaron el grupo parlamentario de Yolanda Díaz para saltar al Grupo Mixto. En un contexto de competencia extrema, los primeros mantienen una ventaja con el 7,7% de los apoyos mientras Podemos continúa en el 4,9%.

La encuesta se realizó del 1 al 7 de octubre, en plena publicación del informe de la UCO que fijaba en 95.000 euros el dinero sin justificar en las finanzas del exministro socialista y exsecretario de Organización del partido José Luis Ábalos en el que también aparecían dos sobres con el logotipo del PSOE. Un hecho que, según el CIS, no habría provocado consecuencias en la intención de voto.

La vivienda preocupa

La vivienda continúa siendo el primer problema nacional y marca un nuevo récord de menciones en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de est mes, que también refleja un récord de la inquietud por la mala calidad del empleo, que figura como tercer problema del país. En medio, la inmigración, aunque con menos menciones que en septiembre.

En concreto, las alusiones a las vivienda alcanzan el 37,1%, más de 7 puntos por encima de su resultado del barómetro anterior; la inmigración se mantiene como segunda inquietud, aunque pasa del 27,3 al 20,5%, y la tercera posición es para la calidad del empleo, que se anota un 18,3%, pulverizando el récord que se había anotado en el sondeo anterior