La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
l presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante el desfile del 12-O. EP

El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos

El PSOE ganaría las elecciones según el barómetro de octubre con el 38,4% de los votos

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:37

Comenta

El PSOE ganaría las elecciones generales con el 34,8% del voto según el barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre y publicado este ... lunes. Los socialistas, según el centro demóscopico que dirige Félix Tezanos, obtendrían 2,1 puntos más que en el estudio pasado y con ampliarían la ventaja sobre el PP hasta los 15 puntos. Los de Alberto Núñez Feijóo, por su parte, cosecharían el peor resultado de la legislatura obteniendo un 19,8% del apoyo del electorado, casi cuatro puntos menos que en septiembre, y le situaría apenas dos puntos por delante de Vox, que sube hasta el 17,7%:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  4. 4

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  5. 5 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  6. 6 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  7. 7 Un fallecido y un herido grave tras un atropello en Lorca
  8. 8

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  9. 9 Los detenidos por el tiroteo en una discoteca de Alcantarilla «entraron con una pistola y una catana porque un portero los echó»
  10. 10 Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del domingo 12 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos

El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos