La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE

Ayuso desafía al Gobierno y rechaza el registro de médicos objetores: «Váyanse a otro lado a abortar»

Sánchez avisa a la presidenta madrileña que irá ante el Constitucional si incumple la ley: «No lo vamos a permitir»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:01

Comenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó este jueves que no creará el registro de médicos objetores que se oponen a ... realizan abortos, a pesar de que la ley obliga a hacerlo y que su propia consejera de Sanidad anunció la semana pasada, pese a las críticas, que lo harían. «No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo», aseguró durante la sesión de control en la Asamblea regional. La mandataria autonómica desafió al Gobierno y a las izquierda al reiterar que «nunca» va hacer una «lista negra» de médicos y si «¿les parece poco? -añadió, pues váyanse a otro lado a abortar».

