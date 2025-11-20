Feijóo avisa de que la condena de García Ortiz «siempre pesará sobre Sánchez»

El PP celebra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentenciado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por ... un delito de revelación de secretos y a pagar una multa que asciende a 7.200 euros, y señala ahora al presidente del Gobierno por haber desafiado al Alto Tribunal. «Esta anomalía siempre pesará sobre Pedro Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Supremo», escribió en redes sociales Alberto Núñez Feijóo. Está previsto que a lo largo de la tarde, el líder de los populares haga una declaración institucional para valorar el fallo judicial. García Oritz deberá también pagar al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, un total 10.000 euros por daños morales.

En la cúpula del PP creen que el jefe del Ejecutivo «debe seguir el camino» de Álvaro García Ortiz y que su inhabilitación también «inhabilita al presidente del Gobierno a seguir». El secretario general, Miguel Tellado, recordó en X la frase pronunciada por Sánchez de «¿quién va a pedir perdón al fiscal general?» y dejó claro que tra la sentencia del Supremo es el presidente del Gobierno el que «debe pedir perdón» a los españoles «por perturbar la normalidad democrática» de España.

Los máximos dirigentes del partido conservador reclamaron a Sánchez que pida disculpas y que convoque elecciones. «Tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más», instó la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz. Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, recordó las palabras del jefe del Ejecutivo en las que decía que «la verdad se impondrá». «Sí, la verdad se ha impuesto: el fiscal general del Estado, condenado e inhabilitado. Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido», aseveró.