El fiscal general del Estado, Alavaro García Ortiz, durante el juicio en Tribunal Supremo EP

El Supremo condena al fiscal general por revelación y le inhabilita por dos años

La sala, por cinco votos a dos, le impone además una multa y una indemnización de 10.000 euros al novio de Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

Álvaro García Ortiz, inhabilitado. La Sala II del Tribunal Supremo –por cinco votos a favor y dos en contra- ha condenado en un fallo histórico ... al máximo responsable del Ministerio Público como autor de un delito de «revelación de datos reservados», del artículo 417.1 del Código Penal. Los magistrados, según fuentes del tribunal, creen probado que el fiscal general del Estado participó en las maniobras para revelar datos de la causa por doble fraude a Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

