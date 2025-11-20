El Supremo condena al fiscal general por revelación y le inhabilita por dos años

Álvaro García Ortiz, inhabilitado. La Sala II del Tribunal Supremo –por cinco votos a favor y dos en contra- ha condenado en un fallo histórico ... al máximo responsable del Ministerio Público como autor de un delito de «revelación de datos reservados», del artículo 417.1 del Código Penal. Los magistrados, según fuentes del tribunal, creen probado que el fiscal general del Estado participó en las maniobras para revelar datos de la causa por doble fraude a Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Por ello, la sala le condena a la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años. Este apartamiento de la dirección del Ministerio Público español -que debería ser inmediato en cuanto se le notifique oficialmente la sentencia completa, algo que todavía tardará algunos días- es el gran castigo, porque, como era previsible, Álvaro García Ortiz no entrará a prisión. Es más, ni siquiera es condenado a una pena mínima de cárcel. El resto del castigo pasa por imponerle una multa meramente simbólica de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros en total).

Eso sí, la sentencia incluye otra parte especialmente 'dolorosa' para García Ortiz. Y no por las consecuencias penales. Los magistrados le condenan, además, a indemnizar con 10.000 euros, en concepto de responsabilidad civil, a González Amador por «daños morales». O sea, el Supremo certifica que la pareja de la presidenta de Madrid fue víctima del fiscal general y que su actuación, tal y como sostuvo el empresario durante el juicio, le supuso un daño reputacional a su imagen y a su honor.

La sala, que solo ha adelantado el fallo pero no el contenido de la sentencia que se hará público en los próximos días, también ha comunicado que el tribunal ha absuelto a García Ortiz «del resto de los delitos objeto de la acusación». O lo que es lo mismo, los magistrados descartan que el imputado «prevaricara», tal y como sostenía la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

Pero el Supremo, en 'sensu contario' también ha rechazado la posibilidad de condenar al fiscal general por un delito 'algo menor', que era el de infidelidad de documentos, que era el ilícito alternativo propuesto por algunas acusaciones para que, en el caso de que la sala no viera la revelación de secretos, pudiera imponer un castigo penal de menor envergadura.

Por la absolución

La sentencia íntegra, entre otros motivos, no fue pública este jueves porque la ponente de la resolución, Susana Polo -junto con otra de las magistradas de la Sala II Ana María Ferrer García- ha «disentido» de la mayoría. Así las cosas,al final la ponencia la ha asumido el presidente de la sala, Andrés Martínez Arrieta, quien ahora tendrá que redactar el fallo. Tanto Polo como Ferrer han anunciado votos particulares.

Según fuentes judiciales, las dos magistradas discrepantes directamente abogaban por la absolución de García Ortiz, al entender que en las seis sesiones del juicio que se celebraron entre el 3 y el 13 de este mes de noviembre en el Supremo no ha quedado acreditado que el fiscal general participara en la filtración entre el 13 y 14 de marzo de 2024 del mail que Carlos Neira, abogado de González Amador, remitió al fiscal del caso, Julián Salto, y en el que reconocía que «ciertamente» su cliente había cometido dos delitos fiscales.

La comunicación del fallo de la futura sentencia se ha hecho en tiempo récord, teniendo en cuenta que la vista oral concluyó el jueves de la pasada semana a última hora de la tarde, con la presentación de los informes de finales de las partes. En esa última sesión, tanto la Abogacía del Estado, en representación García Ortiz, como la Fiscalía pidieron la libre absolución, frente a las acusaciones populares y particular (Alberto González Amador) que reclamaron la condena que ahora se ha producido.

Desde que en marzo de 2024 se conociera la filtración del famoso mail, García Ortiz siempre ha mantenido que nunca facilitó ese documento a nadie externo de la Fiscalía y que su único propósito al pedir conocer el correo era para poder desmentir, en una nota pública posterior, que hubiera sido la Fiscalía la que había promovido el acuerdo con González Amador, tal y como estaba informando la noche del 13 el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. El fiscal general, durante su medida declaración que tuvo lugar el pasado miércoles 12, no se movió un ápice de su versión de que ni filtró ese documento ni dio órdenes de que terceros lo hiciera.

Durante el juicio de la primera quincena de este mes en declararon 40 testigos, entre otros, varios fiscales; el propio Alberto González Amador; Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato; además de una docena de periodistas, varios de los cuales hicieron por exculpar al hoy condenado.