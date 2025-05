Expulsado de España un yihadista que se había ocultado en un pueblo de Toledo

La Policía Nacional ha expulsado a un yihadista condenado por delitos relacionados con el terrorismo que se había escondido en la localidad toledana de Torrijos, ... de 14.000 habitantes, tras cumplir una condena.

El detenido, de 52 años, ya fue arrestado en el año 2021 y condenado después por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de captación, adoctrinamiento y adiestramiento terrorista. Según la Policía, estas actividades eran contrarias a la seguridad nacional, por lo que, mientras cumplía condena en prisión, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó una orden de expulsión del territorio nacional al considerar que la permanencia de este hombre en España representaba un riesgo real para la seguridad pública y el orden interno del país y le impuso una prohibición de entrada en España durante diez años.

Sin embargo, al cumplir la pena de cárcel no sólo no se marchó de España sino que se ocultó en Torrijos donde ahora ha sido detenido en una operación conjunta de agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Toledo que han ejecutado la orden de expulsión. El yihadista no podrá regresar a España en los próximos diez años, una medida que tiene como fin evitar que pueda reincidir en conductas similares que pongan en riesgo la seguridad nacional.