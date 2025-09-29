La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. EFE

Santos Cerdán acompañó a Chivite a reuniones a ministerios sobre obra pública como diputado navarro

La presidenta socialista de Navarra ciñe la compañía del exdirigente del PSOE a adjudicaciones sobre una carretera, pero en ningún caso sobre el túnel de Belate, en el centro de la causa del Supremo

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:18

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha desvelado este lunes que pidió al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión ... preventiva desde el pasado 30 de junio por su implicación en el denominado 'caso Koldo', que le acompañara en calidad de diputado socialista por la comunidad foral a algunas reuniones en ministerios para lograr inversiones para obra pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los coletazos del huracán Gabrielle dejan en alerta naranja hoy a la Región de Murcia
  2. 2 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  3. 3 Muere José Muelas Cerezuela, exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena
  4. 4 La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  5. 5 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  6. 6 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  7. 7

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  8. 8

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  9. 9

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  10. 10

    Feijóo avanza en la Región de Murcia que su plan del agua destinará 40.000 millones e incluirá los trasvases

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Santos Cerdán acompañó a Chivite a reuniones a ministerios sobre obra pública como diputado navarro