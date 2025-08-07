La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uxúe Barkos y María Chivite en una imagen de archivo. EFE

UPN citará a Chivite, Sáiz, Barkos y a la hermana de Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado

El PP, con mayoría en la Cámara alta, asegura que «facilitará» esta petición, mientras que los socialistas navarros la tachan de «circo»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:27

La presienta de Navarra, María Chitive; la expresidenta Uxue Barkos; la ministra de Inclusión, Elma Sáiz; la hermana de Santos Cerdán y otros trabajadores de ... Servinabar 2000, la empresa familiar del exnúmero tres del PSOE, comparecerán, salvo giro brusco de guión, en la comisión que investiga la 'trama Koldo' en el Senado. Ha sido UPN el que ha propuesto estos nombres después de que una iniciativa similar fracasara en el Parlamento de Navarra.

