La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025. EP

Ayuso acusa al Gobierno de «política delincuente» tras la condena del fiscal general por el Supremo

La presidenta madrileña lanza un duro mensaje en redes tras el fallo que condena a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Miguel G. Casallo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado este jueves sobre la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del ... Estado, Álvaro García Ortiz, con un mensaje contundente en redes sociales en el que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo». Sus palabras llegan tras una jornada marcada por la expectación ante su reacción y por la amplia cobertura mediática del fallo, que ha tenido repercusión internacional según subrayó la dirigente madrileña: «Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  6. 6

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  7. 7

    Visto bueno a la expropiación de parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia
  8. 8 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  9. 9 Unos ladrones asaltan la iglesia de Los Urrutias y roban el sagrario
  10. 10 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ayuso acusa al Gobierno de «política delincuente» tras la condena del fiscal general por el Supremo

Ayuso acusa al Gobierno de «política delincuente» tras la condena del fiscal general por el Supremo