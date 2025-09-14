'Vuelcos', entre narcos anda el juego en la Región de Murcia La Policía Nacional y la Fiscalía advierten de que los robos de droga entre bandas son cada vez más frecuentes y violentos

Un hombre con un tiro en el pie izquierdo y pocas ganas de colaborar. Ese es el panorama que la Policía Nacional se encontró la semana pasada al llamar a la puerta de un lujoso chalé en la urbanización molinense de El Chorrico perteneciente a un importante empresario. Una llamada alertó de que seis encapuchados habían irrumpido de madrugada en el casoplón disparando a diestro y siniestro. Los asaltantes dieron un susto de muerte a los hijos del propietario del chalé e hirieron a un marroquí que dormía esa noche en la casa. Las plantas de marihuana con las que los investigadores fueron tropezando nada más llegar a la puerta no dejaron mucho espacio a la duda. Se percataron rápido de que se encontraban ante el enésimo 'vuelco', una modalidad delictiva –consistente en el robo de droga entre organizaciones de traficantes– que ha ido ganando peso en la Región y que, advierten la Fiscalía y los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cada vez va cargada de más dosis de agresividad.

«Las organizaciones de traficantes son cada vez más violentas, como revela una mayor incautación de armas y el incremento de reyertas generadas por los robos de drogas entre organizaciones, los llamados 'vuelcos'», remarca la fiscal antidroga Verónica Celdrán en la última memoria del Ministerio Público, hecha pública esta semana. El inspector jefe José Vicente Cascales, jefe de sección de la unidad contra la droga y el crimen organizado (Udyco) de la Policía Nacional, comparte con la representante del Ministerio Público una preocupación que, asegura, está «amparada» en datos objetivos. «También preocupa que, cada vez con más frecuencia, se haga uso de armas de fuego».

Un fenómeno oculto

El imparable aumento de este tipo de golpes encuentra su explicación, sobre todo, en el jugoso negocio que esconde. «Se debe a la importante rentabilidad económica que supone robar un alijo de droga», remarca el inspector jefe Cascales. «A la facilidad para venderla y canjearla por dinero».

Este fenómeno, además, actúa, como una especie de iceberg. La delincuencia que acaba saliendo a flote supone tan solo una pequeña parte de una batalla entre bandas de narcos que raramente sale a la luz. «Las víctimas son reacias a denunciar la verdad», lamenta el especialista policial, «primero por no desvelar a la policía su implicación en el narcotráfico y segundo por miedo real a los propios autores del 'vuelco'».

La fiscal antidroga vincula el fenómeno con el repunte del cultivo de maría, que se ha triplicado en los últimos tres años

El jefe de sección de la Udyco vincula, además, el repunte de los 'vuelcos' al aumento incesante de droga en el mercado. «Actualmente los precios, sobre todo de la cocaína, han bajado notablemente por la cantidad de droga que hay en el mercado», argumenta, «de peor calidad, pero mucha más que en años anteriores». La fiscal antidroga también destaca el brío que está alcanzando el mercado de estupefacientes en la Comunidad. Celdrán destaca sobre todo la pujanza de los cultivos 'indoor' de marihuana. El número de plantaciones ocultas en casas, garajes, naves industriales... no ha dejado de crecer desde 2022. Si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado incautaron ese año poco más de 8.000 plantas, el año pasado la cifra ya se había triplicado, alcanzando las 28.818. Los kilos de cogollos de maría incautados han aumentado también de 949 en 2022 a los 2.179 aprehendidos en 2024. «Se trata de cultivos con capacidad para producir hasta cuatro cosechas al año y abastecer al mercado de forma permanente», explica la fiscal. «Esta capacidad de producción ha atraído a grupos y organizaciones criminales con la red de contactos y la logística necesaria para exportar la marihuana a otros países de Europa». Con este lucrativo mercado como telón de fondo los 'zarpazos' entre bandas, que suelen acarrear posteriores ajustes de cuentas y que se encuentran incluso detrás de algunos truculentos crímenes, están cada día más a la orden del día.

Las pesquisas por los 'vuelcos' cometidos en la Región eran asumidos hasta 2022, dentro de la Policía Nacional, por el grupo de Atracos y Homicidios. Ante el volumen de trabajo que esta modalidad estaba generando, se optó por crear un grupo centrado en este tipo de robos –aunque también indaga tráfico ilícito de coches y localización de fugitivos–.

En estos tres años este equipo ha asumido alrededor de una treintena de investigaciones, muchas de ellas con resultado positivo. «La centralización de este tipo de delitos ha permitido obtener numerosa información que, convenientemente tratada y analizada, se convierte en inteligencia que facilita futuras investigaciones y respuestas», remarca el inspector jefe Cascales. Para facilitar la batalla, sugiere, son necesarias más medidas contra el crimen organizado, como la creación de juzgados y fiscalías centradas únicamente en la persecución de este tipo de delincuencia; y la dotación de más medios, «materiales, humanos y económicos», a los equipos policiales que le hacen frente.

«Recibí una lluvia de disparos y me defendí con un arma que les arrebaté»

«Recibí una lluvia de disparos y me defendí con un arma que les arrebaté». La declaración de M. K., el marroquí que resultó herido la semana pasada en el 'vuelco' perpetrado en un lujoso chalé de la urbanización molinense de El Chorrico, daría para un guión de película de acción. Tras convertirse en la diana de varios tiros, uno de los cuales le alcanzó en el pie izquierdo, el sospechoso –que está siendo defendido por el abogado Ángel Galindo– fue detenido como presunto vigilante de la plantación de marihuana que ocultaba la mansión y que era el objetivo de los asaltantes. Junto a él fueron arrestados también los dos hijos del dueño de la vivienda, uno de ellos menor de edad. Todos están en libertad provisional tras un ataque que les recordó que los 'narcos' no se andan con tonterías.

Este hombre de 33 años sostuvo ante los agentes que la madrugada del miércoles 3 estaba durmiendo en el salón de la vivienda en aras a la amistad que le unía con el hijo del dueño de la casa, menor de edad. «Él estaba en una de las habitaciones, escuchó voces fuera y me llamó para avisarme», relató. «Oí ruido arriba y al acercarme vi a seis encapuchados con armas».

«Estaba en shock»

En un descuido, explicó, consiguió arrebatarle al grupo una escopeta de cartuchos que había dejado en una esquina sujetando una escalera. Al verle bajar con el arma hacia abajo, según su relato, los asaltantes le persiguieron disparando. «Recibí una lluvia de disparos y me defendí», recalcó. En ese momento, precisó el hombre, una bala le atravesó el pie izquierdo y otras tres le rozaron sin llegar a darle.

Al comprobar que solo le quedaba un cartucho se ocultó tras una pared gritando que pararan, que les daría lo que quisieran. En ese momento, tal y como explicó, dos encapuchados le preguntaron que dónde estaba la plantación de marihuana, que por eso habían ido. «Estaba en shock y no me salían las palabras», remarcó el sospechoso. Los ladrones la emprendieron a golpes entonces contra él mientras otra parte del grupo registraba el chalé. También encañonaron al menor, amenazándole para que les diera el móvil y anulara la alarma de la casa, que ya había saltado. Los asaltantes, al percatarse de la llegada de la Policía –alertada por la otra hermana que dormía en otra zona de la casa– huyeron a la carrera.