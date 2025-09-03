La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
López Miras durante su comparecencia ante los medios de comunicación. Gonzalo J. Martínez / AGM

Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta»

El partido de Abascal plantea cerrar todos los centros de acogida de menores

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:04

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este miércoles que «en el ordenamiento jurídico está la respuesta» al ser preguntado por la propuesta de Vox de realizar una consulta popular para cerrar todos los centros de acogida de menores.

Durante una visita a la Cámara Agraria de Lorca, que restaura el Gobierno regional, López Miras ha defendido que el modelo de acogimiento que quiere la Comunidad «es el mismo que ha defendido el Ministerio para la Infancia, la ONU e incluso la Comisión Europea».

Ha afirmado que ese modelo contempla «que los menores, que los niños, no estén en centros que pueden masificarse sino en lugares lo más parecido posible a un hogar». En ese sistema de acogimiento «es en el que vamos a dar pasos y en el que vamos a seguir avanzando», ha zanjado el presidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  3. 3

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  4. 4 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  5. 5 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  6. 6 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  7. 7 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  8. 8

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  9. 9 Avalan la exclusión de un aspirante a guardia civil en la Región de Murcia por hablar «demasiado rápido» y una «caligrafía difícilmente legible»
  10. 10 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta»

Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta»