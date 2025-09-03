Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta» El partido de Abascal plantea cerrar todos los centros de acogida de menores

Inma Ruiz Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:04 | Actualizado 15:12h.

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este miércoles que «en el ordenamiento jurídico está la respuesta» al ser preguntado por la propuesta de Vox de realizar una consulta popular para cerrar todos los centros de acogida de menores.

Durante una visita a la Cámara Agraria de Lorca, que restaura el Gobierno regional, López Miras ha defendido que el modelo de acogimiento que quiere la Comunidad «es el mismo que ha defendido el Ministerio para la Infancia, la ONU e incluso la Comisión Europea».

Ha afirmado que ese modelo contempla «que los menores, que los niños, no estén en centros que pueden masificarse sino en lugares lo más parecido posible a un hogar». En ese sistema de acogimiento «es en el que vamos a dar pasos y en el que vamos a seguir avanzando», ha zanjado el presidente.