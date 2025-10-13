Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor Más de 100.000 personas no pueden utilizar el agua del grifo por problemas en la red de suministro

Reparto de agua en la pedanía pachequera de San Cayetano.

LA VERDAD Lunes, 13 de octubre 2025, 11:58 Comenta Compartir

1 ¿Qué está pasando?

Las infiltraciones de agua de escorrentía en uno de los canales de abastecimiento de agua de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha obligado a prohibir el consumo de agua por parte de la población porque el suministro no reúne las condiciones óptimas para el uso humano. El problema principal es que el canal principal que da suministro al Campo de Cartagena se llenó de barro durante el episodio de fuertes lluvias.

2 ¿Por qué está cortado el suministro de agua potable?

Las riadas generadas tras las intensas precipitaciones en la noche del viernes al sábado provocaron daños en las infraestructuras que gestiona la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), lo que obligó al organismo público a declarar a última hora del sábado no apta para el consumo humano el agua.

La red de suministro se vio comprometida tras infiltrarse en ella el agua de lluvia, ya que el gran volumen de escorrentías que se movió en la zona norte de la comarca acabó dañando esta infraestructura. La intrusión generó una pérdida de la calidad del agua y la MCT detectó incumplimientos en varios indicadores.

3 ¿Cuál es el problema concreto?

La red de suministro de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla estuvo afectada por la infiltración de agua y barro de la dana del pasado viernes, lo que produjo que la calidad del agua se viera afectada. Por ello es necesario limpiar el interior de los canales con «agua fuertemente clorada mediante hidrolimpiadoras de alta presión», así como los trabajos para retirar el barro acumulado de forma manual.

Una vez que finalicen los trabajos se realizarán las muestras para comprobar que el agua cumple los requisitos sanitarios y se comunicará a las autoridades para declarar paulatinamente la aptitud del agua en todas las zonas afectadas.

4 ¿A qué municipios está afectando?

Los municipios afectados por este episodio son San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y pedanías de Torre Pacheco, como es el caso de El Jimenado, Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco, San Cayetano, Santa Rosalía, Las Cantadas, Las Barrientas, La Almazara y Agrodolores.

5 ¿Qué no se puede hacer?

Durante los problemas de suministro de agua potable en la zona del Mar Menor no se puede:

-Beber agua del grifo.

-Utilizar el lavavajillas o lavar los platos a manos.

-Ducharse o bañarse.

-Lavar la ropa tanto en lavadora como a mano.

El agua corriente únicamente puede utilizarse para la cisterna del baño o la limpieza de calles y superficies.

6 ¿Dónde está el reparto?

Los Alcázares:

- Frente al Ayuntamiento.

- Plaza Miguel de Cervantes de Los Narejos.

San Javier:

- Aparcamiento de los Juzgados, en la calle Enrique Granados.

- El Mirador: explanada de Centramirsa.

- Santiago de la Ribera: zona del Mercado, en la avenida Federico Guirao con avenida Patrulla Águila.

- Roda: parking del Centro Cívico.

- La Manga: junto al Peke Park, en el camino Dársena con Gran Vía. El suministro se realiza mediante grifos conectados a la red de Cartagena, no afectada.

San Pedro del Pinatar:

-Explanada de Lo Pagán.

- El Mojón: dos puntos en la calle Veleta con calle Atila, y en la calle Catamarán.

Torre Pacheco:

- Balsicas: Centro Cívico (a partir de este lunes).

- Dolores de Pacheco: Centro Cívico.

- San Cayetano: Centro Cívico.

- El Jimenado: Plaza de la Iglesia.

- Roldán: plaza de la Iglesia, en el Centro Cívico y en el resort de Las Terrazas de La Torre.

7 ¿Cuánto va a durar?

La Mancomunidad de Canales del Taibilla ha comenzado los tratamientos para revertir la situación lo antes posible, aunque la previsión es que la normalidad tardará varios días en poder retomarse, por lo que la prohibición para consumir el agua del grifo puede permanecer hasta finales de semana.