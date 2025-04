La UMU defiende al Cemop tras la decisión de la Asamblea de sacar a concurso sus barómetros

La Universidad de Murcia hizo público este miércoles un comunicado en el que sale en defensa del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop), ... tras la decisión de la Asamblea Regional, con los votos de PSOE y Vox, de sacar a licitación pública los barómetros que desde realizaba desde 2018 este órgano formado por profesores e investigadores del Departamento de Ciencia Política.

Así, la UMU «respalda la solvencia académica y profesional de sus grupos de investigación», entre los que se encuentra el Cemop, «un grupo con una trayectoria consolidada en el análisis sociopolítico, que trabaja bajo criterios científicos y metodológicos en el ámbito de la investigación demoscópica y social».

«El Cemop está conformado por investigadores e investigadoras que desarrollan su labor con rigor y con los estándares académicos y profesionales internacionalmente reconocidos en su campo científico», señala la UMU, quien recuerda que «sus estudios proporcionan herramientas de análisis fundamentales para la comprensión de la realidad social, política y económica de la Región de Murcia».

«Desde la Universidad de Murcia reafirmamos nuestro compromiso con la investigación rigurosa e independiente en beneficio del conocimiento y la sociedad murciana», reza el comunicado, en el que, no obstante, la UMU reconoce que «corresponde a la Asamblea Regional determinar los procedimientos y fórmulas de contratación adecuados para la prestación de los servicios que requiera».

«No somos una empresa»

Por su parte, uno de los dos directores del Cemop, Juan José García Escribano, declaró este miércoles a LA VERDAD que la Asamblea es libre de tomar sus decisiones, pero lamentó que en el debate parlamentario del martes se dijeran cosas que no se corresponden con la realidad. «En primer lugar, el Cemop no es una empresa, nunca ha tenido fines lucrativos. Ninguno de los investigadores cobra, solo perciben dinero, a través de los mecanismos correspondientes de la Universidad de Murcia, los estudiantes que trabajan con nosotros, quienes además aprovechan los barómetros para su propia formación académica».

«Hemos justificado cada euro de la subvención que recibimos de la Asamblea Regional», defiende Escribano, quien pese a reconocer que no le gustó situarse en el centro del debate parlamentario, ni la decisión adoptada por la Cámara, «tampoco nos preocupa mucho, porque vamos a seguir trabajando e investigando».

Tampoco acepta las acusaciones de manipulación de los datos obtenidos en las encuestas, «que no tiene fundamento porque toda la información está disponible para los partidos políticos y los ciudadanos en nuestra web». «Nadie nos ha rebatido nunca nuestras encuestas de forma científica», subraya García Escribano, quien recuerda que los 18 profesionales que forman el Cemop «son de diversas ideologías y cada uno cuenta con su propia trayectoria». Él mismo fue consejero del Gobierno regional con el PSOE y candidato socialista a la alcaldía de Molina de Segura. Además, resalta el nivel de precisión de los sondeos, «pues hemos sido los que más se han acercado al resultado final en cada una de las elecciones».

«A algunos partidos no les gusta la imagen suya que ven en el espejo, pero en vez de cambiar de imagen, rompen el espejo», denuncia Escribano

«Entiendo que a algunos no les gusta la imagen que ven en el espejo, y en lugar de cambiar su imagen, rompen el espejo», resume el codirector del Cemop, quien aclara que el contrato con la Asamblea Regional abarca todo 2025 «por lo que todavía vamos a publicar tres barómetros más».

Sobre si se presentarán al concurso público para la realización de encuestas en los próximos años, Escribano no lo descarta, aunque asegura que «todavía no lo hemos pensado». En cualquier caso, aventura que la licitación no llamará demasiado la atención de las encuestadoras privadas por el precio actual de 50.000 euros anuales.

«El Cemop va a seguir muchos años porque es un instrumento útil para la sociedad de la Región de Murcia y para la Universidad de Murcia», anuncia Juan José García Escribano, quien anuncia que el grupo de investigación realiza otros muchos trabajos al margen de la Asamblea Regional. Entre ellos, la encuesta de polarización «que es un referente a nivel nacional e incluso internacional». Entre los proyectos está el Cemop Panel, que permitirá ir conociendo las tendencias de opinión de los ciudadanos de la Región sobre diversos asuntos de actualidad.