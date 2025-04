PSOE y Vox se alían en la Asamblea para sacar a concurso público los barómetros que hacía el Cemop

David Gómez Martes, 1 de abril 2025, 13:00 | Actualizado 13:46h. Comenta Compartir

La Asamblea Regional tendrá que sacar a concurso público el encargo para la realización de estudios demoscópicos que hasta ahora realizaba el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop), un órgano dependiente de la Universidad de Murcia (UMU).

Con los votos de PSOE y Vox, y la abstención de Podemos, la Cámara aprobó este martes una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista a la moción inicial del partido de Santiago Abascal, que en principio quería eliminar directamente los sondeos que el Parlamento autónomo financia con 50.000 euros anuales desde 2018, tras un acuerdo de la Mesa presidida entonces por Rosa Peñalver. No se suprimen los sondeos, pero sí se sacarán a licitación «por concurrencia pública competitiva», según el texto aprobado.

Durante el debate, el diputado de Vox Rubén Martínez Alpañez realizó duras críticas contra el Cemop, para lo que incluso llegó a utilizar al CIS de José Félix Tezanos, «una hermanita de la caridad al lado» del organismo que codirigen Ismael Crespo y Juan José García Escribano. «Hay que eliminar las manipulaciones, los manoseos y la compra de voluntades. En la Región, que es la comunidad peor financiada de España, se manipula a la gente con el dinero de todos», señaló Martínez Alpañez, que insistió en su defensa del Centro de Investigaciones Sociológicas: «La diferencia del CIS y el Cemop es que el segundo es un chiringuito que sirve para negocios privados».

El diputado socialista Miguel Ortega aclaró en su intervención que el PSRM respeta a los profesionales del Cemop, algunos de los cuales han sido cargos públicos del partido. No obstante, considera que el Partido Popular de la Región de Murcia está utilizando el nombre de la universidad, en general, y del centro de investigación, en particular, para hacer su campaña política. «Nuestra enmienda a la totalidad no va contra el Cemop, sino por la transparencia y el buen uso de los servicios públicos», explicó Ortega.

Durante el debate, Alpañez pidió que no interviniera el diputado de Podemos Víctor Egío, quien es profesor en el departamento de Ciencia Política de la UMU «y su jefe es el director del Cemop». La Mesa rechazó que hubiera causa de incompatibilidad. Egío acusó a Vox de querer eliminar las encuestas del Cemop «para dejarle vía libre a la UCAM», que también tiene un observatorio demoscópico que publica encuestas periódicas. Respecto a la enmienda del PSOE, preguntó a los socialistas si, por coherencia, también iban a pedir que el acceso al cargo de presidente de CIS se haga por oposición pública. No obstante, su abstención permitió que saliera adelante la propuesta del PSRM.

El diputado popular Víctor Martínez-Carrasco defendió que las encuestas del Cemop son útiles para todos los grupos parlamentarios, incluido Vox, y resaltó la seriedad de sus estudios frente a los del CIS de Tezanos. Martínez-Carrasco resaltó que no es el Gobierno regional quien financia los barómetros, sino la Asamblea Regional.

Piden ubicar el Citec en «la comarca de Cartagena»

Por otro lado, PSOE, Vox y Podemos también votaron juntos (con la oposición del PP) para que se aprobara una moción socialista en la que pide al Gobierno regional que el Centro de Innovación Tecnológica en Espacio Cognitivo y Ciberdefensa de España, Citec Caetra, se ubique en «en la Comarca de Cartagena» en lugar de en el Parque Científico de Murcia, como tiene previsto el Gobierno regional.

Carmina Fernández (PSOE) señaló que los ciudadanos de la comarca de Cartagena no entienden que este centro relacionado con el sector de la defensa se ubique en Murcia, haciendo referencia a manifestaciones de la presidenta de Coec, Ana Correa, en ese sentido. «Cartagena y su comarca es el centro neurálgico del sector industrial para lo bueno y para lo malo», recordó la diputada, quien recordó la crisis vivida en la ciudad con la reconversión.

Virginia Martínez, de Vox, defendió igualmente que el Citec «tiene que estar en su ecosistema natural, que es Cartagena y su comarca», mientras que María Marín, de Podemos, pese a votar a favor de la moción, lamentó que el PSOE no hiciera una apuesta decidida por la ciudad.

El diputado del PP Carlos Albaladejo reincidió en los argumentos ya aportados por el Ejecutivo regional, en el sentido de que el Citec se ubica en el Parque Científico de Murcia para estar cerca de las universidades y de los centros tecnológicos de la materia. Recalcó que el programa Caetra, en el que se enmarca esta iniciativa, concentra en Cartagena más del 80 por ciento de sus actuaciones.

No fue la única derrota que sufrieron los populares en la sesión matutina de este martes. Los grupos de la oposición también se aliaron para sacar adelante una propuesta del PSOE que insta a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad a elaborar una estrategia para la reducción de las listas de espera en acceso al reconocimiento del grado de la dependencia.

En cambio, PP y Vox para sacar adelante su alternativa a la moción del PSOE sobre el rechazo «al desmantelamiento» del Hospital Rafael Méndez de Lorca. La enmienda a la totalidad del partido de Santiago Abascal, apoyada por los populares, se pide a la Consejería de Salud «que apoye las reivindicaciones de los trabajadores del centro hospitalario», reorganizando los turnos laborales y contratando al personal necesario para la atención sanitaria en el Área III de Lorca.