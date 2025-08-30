Los últimos cuatro ingresados por el brote de salmonelosis en el Cavanna de La Manga reciben el alta Hasta 21 pacientes han requerido hospitalización, y el número de afectados se eleva a 190

La Consejería de Salud informó este sábado de que ya no hay pacientes ingresados en los hospitales de la Región de Murcia por el brote de salmonelosis en el Hotel Izán Cavanna de La Manga. Los últimos cuatro afectados que permanecían hospitalizados en el Santa Lucía (dos adultos y dos niños) han recibido el alta en las últimas horas. La masiva intoxicación alimentaria, que tiene su origen en la comida del sábado en el Cavanna, se salda con 190 personas afectadas, de las que 21 han requerido ingreso en algún momento.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, confirmó este viernes que los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote. Se ha detectado «positividad tanto en las muestras de los manipuladores como en los alimentos», explicó. No obstante, «continúan las investigaciones», recordó. A través de Salud Pública y el servicio de Seguridad Alimentaria se siguen recogiendo y analizando muestras de los productos y alimentos servidos en la comida del sábado pasado en el Cavanna, así como muestras del personal que manipuló los alimentos.

La situación ha generado numerosas quejas entre los afectados. Salud mantiene la suspensión cautelar de las cocinas del Cavanna, y el miércoles el hotel anunció que dejaba de servir desayunos, comidas y cenas, así como la suspensión de todos sus servicios salvo el alojamiento. Este viernes, en un comunicado, señaló que se mantiene abierta la piscina y la atención a los huéspedes. «La dirección del hotel ha actuado en todo momento siguiendo de forma estricta las indicaciones de los técnicos sanitarios de la Consejería de Salud. En cumplimiento de dichas instrucciones oficiales, se han cerrado temporalmente y de manera preventiva las cocinas, bares y restaurantes del establecimiento, a fin de facilitar las tareas de control y verificación pertinentes», señaló el grupo Izán en un comunicado.

Algunos de los huéspedes calfican la situación vivida esta semana como «un caos». José Martín, vecino de Málaga, llegó el domingo en plena crisis sanitaria. «Al llegar nos encontramos con todo el panorama: cuatro o cinco ambulancias en la puerta y a la Policía. Desde entonces ha sido todo un caso. Esa noche nos dieron un picnic, con 'sandwiches' y fruta, que alguna estaba ya pasada. Al día siguiente empezaron con el catering, con unas colas exageradas porque la organización ha sido un desastre», narra José. «El miércoles cuando nos levantamos ya nos dijeron que no se iba a servir ni desayuno, ni comida ni cena. Nos fuimos a la playa y al volver había carteles anunciando que se cerraban todos los servicios del hotel«, relata.

