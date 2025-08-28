La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sanitarios del 061 trasladan a un paciente desde el Hotel Cavanna al Santa Lucía, el pasado domingo. Pablo Sánchez

El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados

Diecinueve personas continúan ingresadas en el Santa Lucía, aunque se espera que algunos de ellos reciban el alta a lo largo del día por su buena evolución

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:17

El brote de salmonelosis en el Hotel Cavanna de La Manga deja ya 190 casos confirmados, según el último balance del servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud. 19 personas permanecen ingresadas en el Santa Lucía, aunque se prevé que algunas de ellas reciban el alta este mismo jueves por su buena evolución. La Consejería de Salud sigue mientras tanto investigando el origen del brote. Como adelantó LA VERDAD, los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote masivo de salmonelosis en este establecimiento. Según fuentes próximas a la investigación, la bacteria salmonela ha sido hallada tanto en alimentos consumidos durante la comida del pasado sábado como en muestras del personal que ese día manipuló los productos. Por todo ello, los técnicos de Salud Pública observan deficiencias que les llevan a proponer la apertura de un expediente sancionador al hotel.

La investigación continúa con más análisis tanto de alimentos como de materias primas, superficies y utensilios utilizados. También se siguen analizando muestras del personal. El Hotel Izán Cavanna manifestó el miércoles, a preguntas de LA VERDAD, que «hasta la fecha, este establecimiento no ha recibido notificación alguna relativa a la apertura de un expediente sancionador, ni consta acreditado oficialmente el origen o la causa del brote». En su repuesta, el Izán Cavanna traslada que «el hotel es plenamente consciente de la situación y está colaborando de forma activa con las autoridades competentes para su esclarecimiento».

La Consejería de Salud señaló que «los técnicos del servicio de Epidemiología continúan investigando el origen concreto del brote de salmonela». Las cocinas se mantienen clausuradas desde el domingo. El servicio de restauración del hotel siguió funcionando ese día, incluidas las comidas, hasta que Salud ordenó la suspensión cautelar ya por la tarde, cuando se acumulaban decenas de afectados. La Consejería defiende que la decisión se tomó «en cuanto se tuvo la sospecha de que el origen era alimentario, algo que se confirmó esa misma tarde con los primeros análisis». De esta forma se descartó que el origen estuviese «en otras causas como virus de transmisión aérea o la piscina del hotel»..

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  2. 2 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  3. 3 Una de las pizzerías más auténticas de Murcia abre otro local en la ciudad: «Nuestra receta está libre de piña, pollo y patatas fritas»
  4. 4 Septiembre traerá temperaturas y lluvias por encima de lo normal
  5. 5 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  6. 6 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  7. 7

    El virus del Nilo ya circula en mosquitos en Pulpí y otros puntos de Almería
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    El Enrique Roca de Murcia contará con el triple de plazas para aparcar: habrá más de 5.000 nuevas
  10. 10 El Hellas Verona, el último obstáculo para la llegada de Flakus al Real Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados

El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados