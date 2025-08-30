El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento «Ha sido todo un caos, un desastre desde el domingo», se queja José Martín, uno de los centenares de huéspedes afectados por la situación generada tras el brote de salmonelosis en el hotel de La Manga

El Hotel Izán Cavanna de La Manga ha cerrado sus comedores y se mantiene «solo en régimen de alojamiento», según el mensaje que trasladan sus trabajadores a los huéspedes y a los clientes que llaman por teléfono. Desde que Salud decretó el pasado domingo la suspensión de la actividad en sus cocinas por el masivo brote de salmonelosis, que ha afectado a 190 personas, el hotel ofrecía las comidas a través de un servicio de catering. El miércoles, sin embargo, se informó a los clientes mediante carteles de que ya no habría «servicios de desayuno, comida ni cena». Poco después, un nuevo cartel anunciaba que «por causas de fuerza mayor, todos los servicios del hotel permanecerán cerrados desde hoy 27 de agosto».

Entre los afectados, José Martín, vecino de Málaga que llegó el domingo, en plena crisis sanitaria. «Al llegar nos encontramos con todo el panorama: cuatro o cinco ambulancias en la puerta y a la Policía. Desde entonces ha sido todo un caso. Esa noche nos dieron un picnic, con 'sandwiches' y fruta, que alguna estaba ya pasada. Al día siguiente empezaron con el catering, con unas colas exageradas porque la organización ha sido un desastre», narra José. «El miércoles cuando nos levantamos ya nos dijeron que no se iba a servir ni desayuno, ni comida ni cena. Nos fuimos a la playa y al volver había carteles anunciando que se cerraban todos los servicios del hotel. Nos dijeron que cerraban, y que teníamos que buscarnos otro sitio en La Manga o volvernos a casa, que hablásemos con la agencia de viajes», asegura José, que ya está de vuelta en Málaga. Su testimonio coincide con el de otros clientes que están expresando su malestar en las redes sociales del establecimiento. No obstante, este viernes los recepcionistas señalaban que el hotel sigue abierto, si bien «solo en régimen de alojamiento». «La piscina está abierta y en funcionamiento», añadían.

El grupo Izán desmintió en un comunicado «que exista previsión alguna de cierre de habitaciones». «Nuestras instalaciones de alojamiento y ocio acuático continúan plenamente operativas y disponibles para los huéspedes, con todas las garantías de seguridad», explicó la compañía. Sobre las medidas adoptadas tras el brote, la empresa señaló que «la dirección del hotel ha actuado en todo momento siguiendo de forma estricta las indicaciones de los técnicos sanitarios de la Consejería de Salud. En cumplimiento de dichas instrucciones oficiales, se han cerrado temporalmente y de manera preventiva las cocinas, bares y restaurantes del establecimiento, a fin de facilitar las tareas de control y verificación pertinentes». El hotel «reafirma su compromiso con la transparencia, la colaboración con las autoridades competentes y la seguridad de sus huéspedes, que siguen siendo atendidos con la mayor dedicación y profesionalidad por parte de nuestro equipo», concluye el comunicado.

Contaminación cruzada

Sobre el origen del brote de salmonelosis, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, confirmó este viernes que los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada. Se ha detectado «positividad tanto en las muestras de los manipuladores como en los alimentos», explicó. No obstante, «continúan las investigaciones», recordó. A través de Salud Pública y el servicio de Seguridad Alimentaria se siguen recogiendo y analizando muestras de los productos y alimentos servidos en la comida del sábado pasado en el Cavanna, así como muestras del personal que manipuló los alimentos.

Solo cuatro pacientes (dos adultos y dos niños) seguían hospitalizados ayer en el Santa Lucía. «Están en planta y no revisten gravedad», destacó Pedreño. Hasta 21 personas han requerido de ingreso por el brote de salmonelosis esta semana.

Temas

La Manga