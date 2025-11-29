La UCAM, calidad educativa con valores y alta empleabilidad

UCAM Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:14 Comenta Compartir

'Lidera tu futuro' es el lema de la Universidad Católica San Antonio. Una declaración de intenciones ante estudiantes que buscan vivir la universidad como una experiencia 360: desde el primer contacto hasta que se incorporan a la comunidad Alumni ya como egresados. Es un recorrido completo que integra formación académica, acompañamiento personal, movilidad internacional, innovación tecnológica, empleabilidad, emprendimiento, deporte y vida universitaria con un objetivo claro: que cada estudiante —proceda de cualquier punto de España o de otro país— se sienta acompañado y motivado para crecer en cada etapa y, posteriormente, aporte lo mejor de él a la sociedad.

La experiencia UCAM comienza mucho antes de llegar a su emblemático campus de Murcia, ubicado en el Monasterio de Los Jerónimos, al de Cartagena o, a partir de 2026, también al de Torrejón de Ardoz (Madrid), con su paso por el Servicio de Información al Estudiante (SIE), que proporciona asesoramiento personalizado a los alumnos y sus familias y acompaña en el proceso de elección del grado o máster más adecuado. Si el estudiante precisa de alojamiento, la residencia micampus Murcia, adscrita a la Católica de Murcia, es una opción, además de contar con una red de alojamientos verificados para quienes prefieren pisos compartidos o convivencia con familias locales.

Campus global y movilidad

Los campus de la Católica son espacios multiculturales, donde conviven estudiantes de 135 nacionalidades de los cinco continentes, y facilitan la movilidad internacional a todos sus estudiantes, más de 22.000 este curso 2025-26. La Oficina de Relaciones Internacionales gestiona programas como Erasmus+, UCAM Iberoamérica, UCAM Overseas/Norteamérica y Sicue, que permiten estudiar o realizar prácticas en universidades de todo el mundo. Asimismo, la UCAM es la universidad de la Región y una de las primeras de España que más títulos imparte en inglés, tanto de grado como de postgrado, un factor fundamental en el mundo globalizado actual. Se trata de los Bachelor's Degree in Business Administration, Dentistry, Physical Activity and Sport Sciences, Psychology, International Relations y Veterinary Medicine.

La educación es algo más que aprobar asignaturas. Inspirada en el humanismo cristiano, la Universidad Católica promueve una formación que combina excelencia académica, valores, acompañamiento personal y desarrollo espiritual para quienes lo desean. El estudiante cuenta, entre otros servicios, con tutor personal y académico, pastoral universitaria y voluntariado, Escuela de Idiomas y servicio de deportes. Un modelo educativo que permite al alumnado completar sus estudios de manera integral, adquiriendo competencias tanto profesionales como personales para insertarse en el mundo laboral en las mejores condiciones.

La formación práctica, clave en el éxito profesional Para el desarrollo de los futuros profesionales, la UCAM pone a disposición de sus estudiantes una metodología docente con un alto número de horas prácticas e instalaciones de vanguardia dotadas con equipamiento de última generación. A esto se suma el Servicio de Orientación e Inserción Laboral y el Portal de Empleo, que facilitan prácticas y oportunidades laborales en empresas nacionales e internacionales, talleres formativos y asesoramiento individual. A esto se suma el ecosistema UCAM HiTech, desde donde se impulsa el emprendimiento y la innovación. Esta firme apuesta se refleja en un dato contundente: el 83,6 % de los egresados encuentran empleo en menos de un año, según el informe del Observatorio Ocupacional de la Universidad. Además, sus titulados son contratados casi un 10% más que la media nacional y sus salarios superan en 2.000 euros anuales el promedio nacional, según U-Ranking.

Una universidad cinco estrellas Los principales rankings nacionales e internacionales destacan la calidad docente, internacionalización e impacto en sostenibilidad de la Católica de Murcia, que se posiciona como una de las mejores universidades privadas de España, siendo claves de su modelo educativo los grupos reducidos, la relación con las empresas, la cercanía del profesorado y las tutorías personales. La Universidad cuenta con las 5 estrellas en QS, destacando entre los resultados el elevado nivel de satisfacción de su alumnado; Forbes la sitúa entre las 20 mejores universidades de España, y figura en el THE World University Ranking y el THE Impact Rankings, que la posiciona entre las 80 mejores universidades del mundo en Calidad Educativa, la 3ª de España y la 1ª entre las privadas. En materia de transparencia, la Fundación Haz le otorga su sello Tres Estrellas, el máximo reconocimiento, situándola entre las universidades privadas más transparentes del país.