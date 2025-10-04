La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Trabajos de reparación del canal del Trasvase en Liétor, donde se produjo la rotura este verano. MITECO

El Trasvase Tajo-Segura vuelve a funcionar tras la grave rotura que sufrió hace dos meses

El Ministerio reanuda los envíos de agua: hay 168 hectómetros pendientes de transportar para la población y los regadíos

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Sábado, 4 de octubre 2025, 15:35

Comenta

La reparación del canal principal del Trasvase Tajo-Segura ha finalizado y el acueducto está de nuevo operativo, informó el Ministerio para la Transición Ecológica. ... Hay 168 hectómetros autorizados para derivar del Tajo al Segura, que empezarán a ser transportados de inmediato para abastecer a la población y para los regadíos. El canal ha estado paralizado casi dos meses.

