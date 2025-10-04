El Trasvase Tajo-Segura vuelve a funcionar tras la grave rotura que sufrió hace dos meses
El Ministerio reanuda los envíos de agua: hay 168 hectómetros pendientes de transportar para la población y los regadíos
Sábado, 4 de octubre 2025, 15:35
La reparación del canal principal del Trasvase Tajo-Segura ha finalizado y el acueducto está de nuevo operativo, informó el Ministerio para la Transición Ecológica. ... Hay 168 hectómetros autorizados para derivar del Tajo al Segura, que empezarán a ser transportados de inmediato para abastecer a la población y para los regadíos. El canal ha estado paralizado casi dos meses.
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) e martes estudió este martes los trabajos realizados para la reparación de la avería detectada en el canal el pasado 7 de agosto en Liétor. Las actuaciones han finalizado con éxito y se han desarrollado según el programa de trabajo previsto por la Confederación Hidrográfica del Tajo, por lo que se recuperará el normal funcionamiento y se restablecerá el envío de los volúmenes autorizados que se encuentran pendientes de trasvasar, informó el Miteco.
El canal del Trasvase Tajo-Segura sufrió una grave rotura a su paso por el municipio de Liétor (Albacete) y los trabajos de reparación se encomendaron a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los regadíos de la cuenca del Segura dependientes del Trasvase y los abastecimientos tenían reservas en esos momentos para aguantar.
